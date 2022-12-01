شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم إصلاحًا لمشكلات أداء ألعاب Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم Microsoft لمستخدمي Windows 11 معاينة لتحديث يعمل على إصلاح بعض مشكلات أداء الألعاب، وحذر صانع البرامج في الأصل من مشكلات الأداء الأقل من المتوقع في بعض الألعاب في وقت سابق من هذا الشهر ، بعد أن لاحظ بعض مستخدمي Windows 11 الذين قاموا بالترقية إلى آخر تحديث 2022 (22H2) وجود مشاكل.

وقالت Microsoft في ذلك الوقت: "قد تواجه بعض الألعاب والتطبيقات أداءً أقل من المتوقع أو تتلعثم في Windows 11 ، وفى الإصدار 22H2" تعمل الألعاب والتطبيقات المتأثرة عن غير قصد على تمكين ميزات تصحيح أخطاء أداء وحدة معالجة الرسومات التي لا يقصد استخدامها من قبل المستهلكين، وفقا لتقرير theverge.

وعلى الرغم من أن Microsoft لم تدرج التطبيقات والألعاب الدقيقة التي تواجه مشكلات ، إلا أن الشركة حظرت تحديث Windows 11 2022 للأنظمة ذات الألعاب المتأثرة وأوصت الأشخاص بعدم الترقية، وتمت إزالة هذا الضمان منذ حوالي أسبوع ، وأصدرت Microsoft الآن إصلاحًا كاملاً، وإذا كنت تقوم بتشغيل تحديث Windows 11 2022 ، فيمكنك التحقق من Windows Update والعثور على معاينة تحديث KB5020044 التي يمكنك تثبيتها.

وبشكل منفصل ، واجهت Nvidia أيضًا بعض مشكلات برنامج التشغيل الأولية مع آخر تحديث لنظام التشغيل Windows 11 2022 ، مما تسبب أيضًا في التأتأة وانخفاض معدل الإطارات، وعالجت Nvidia المشاكل في سبتمبر .

ويتضمن آخر تحديث لـ Windows 11 من Microsoft أيضًا إصلاحات الأخطاء النموذجية التي تطرحها Microsoft في الإصدارات الشهرية التراكمية ، جنبًا إلى جنب مع تنبيهات التخزين الجديدة لـ OneDrive والتحسينات على ميزة Windows Spotlight والمزيد.

وكشفت Microsoft أيضًا الشهر الماضي أن بعض ميزات المحاكاة الافتراضية لنظام التشغيل Windows 11 يمكن أن تؤثر على أداء الألعاب ، وقدمت Microsoft إرشادات للاعبين لتعطيلها ، ولكن من المهم إعادة تشغيل الميزات إذا قمت بتعطيلها مؤقتًا لتحديد أولويات الأداء.