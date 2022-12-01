لعبة Portal بدعم RTX تنطلق يوم 8 ديسمبر المقبل

لعبة Portal ستصدر قريبًا بنسخة جديدة مُعاد تصويرها بدعم RTX حيث كشفت Nvidia عن تفاصيل اطلاق لعبة Vavle الشهيرة، والتي تعتبر واحدة من أفضل ألعاب الفيديو على الإطلاق، اللعبة سيُعاد اطلاقها بدعم RTX تتبع الأشعة وتقنية Nvidia DLSS 3 لإعطاء اللعبة مظهر وشكل جدد بشكل مذهل، حيث يتم تسريع الأداء باستعمال تقنية DLSS 3 وتقليل زمن استجابة النظام باستعمال Reflex، تم اعادة تصمي اللعبة مع RTX بواسطة Nvidia Lightspeed Studios وستُطلق كمحتوى مجاني قابل للتحميل يوم 8 ديسمبر القادم لكل مالكي اللعبة الحاليين.

زيادة الأداء 2.8 مرة في لعبة Portal مع RTX وDLSS3

تجسد اللعبة قوة بطاقات GeForce RTX 40 Series الجديدة التي تتخطي سرعة كل الكروت الأخرى، مع امكانيات تعديل NVIDIA RTX Remix الخاصة بـNvidia، كل إطار من إطارات اللعبة تم تطويره باستخدام تتبع الأشعة بشكل كامل ومذهل وبمواد عالية الدقة وتمت برمجتها بشكل يدوي وقائمة على أساس صلب ونماذج جديدة ومحسنة

لتحقيق هذا المظهر الجديد المُذهل تستخدم Portal مع RTX مجموعة من تقنيات الرسومات المطلوبة والتي يتم تسريعها باستخدام Nvidia DLSS، تسمح تقنية DLSS 3 لمستخدمي GeForce RTX 40 بالحصول على أداء أقوى 2.8 مرة مما يجعل اللعبة سلسة وسريعة وباستجابة ممتازة مقارنة بالعرض الخاص باللعبة، وحتى ان كنت تستعمل GeForce RTX 30 فاستعمال DLSS 2 سيجعل اللعبة قابلة للعب بشكل كبير أيضًا.

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بالنسبة لمالكي لعبة Portal على Steam فاللعبة ستصدر مع RTX كـDLC مجاني ورسمي في الثامن من ديسمبر القادم، ذلك في الوقت المناسب تمامًا للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة للعبة، يمكنك التحقق من توافق جهازك مع هذه اللعبة من خلال مراجعة مواصفات النظام من هنا.