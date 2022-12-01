شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سان فرانسيسكو توافق على التماس الشرطة لاستخدام الروبوتات كخيار قاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أسبوع، قدمت إدارة شرطة سان فرانسيسكو (SFPD) التماسًا إلى مجلس المشرفين للحصول على إذن بنشر روبوتات يمكنها قتل المشتبه بهم في ظروف محددة، ووافق المجلس على الالتماس بأغلبية 8 مقابل 3 على الرغم من المعارضة القوية من قبل مجموعات الحريات المدنية.

وبموجب السياسة الجديدة ، يمكن استخدام الروبوتات "كخيار قوة مميتة عندما يكون خطر فقدان الأرواح لأفراد الجمهور أو الضباط وشيكًا ويفوق أي خيار آخر للقوة متاح لقوات حماية القوات الخاصة، وفقا لتقرير engadget.

وتمتلك قوة شرطة المدينة أكثر من عشرة روبوتات في الوقت الحالي ، وهي مجهزة بالقدرة على توفير الاستطلاع بالفيديو ونزع فتيل القنابل، ولا يمتلك أي منهم أسلحة وذخيرة حية ، كما تقول إدارة حماية المدنيين ، ولا توجد خطط لتلائمها مع أي منها.

ومع ذلك ، يمكن الآن نشرهم مع المتفجرات المرفقة "للاتصال أو إعاقة أو التشويش العنيف أو المسلح أو المشتبه فيه الخطير ، وفقا لما قاله متحدث باسم SFPD، وأضاف أن "الروبوتات المجهزة بهذه الطريقة لن تستخدم إلا فى الظروف القصوى لإنقاذ أو منع المزيد من الخسائر فى الأرواح الأبرياء".

كما تلاحظ NPR ، يتعين على مسؤولي SF تحديد الاستخدامات المصرح بها لروبوتاتها وغيرها من المعدات العسكرية بسبب قانون كاليفورنيا الذي دخل حيز التنفيذ هذا العام، وأضاف آرون بيسكين ، عضو مجلس المشرفين ، سطرًا إلى مسودة السياسة الأصلية لـ SFPD الذي قال: "لا يجوز استخدام الروبوتات كإستخدام للقوة ضد أي شخص". لكن SFPD عدل الاقتراح للسماح باستخدام الروبوتات "كخيار القوة المميتة".

ووافق المجلس على هذه النسخة من السياسة مع تعديلات إضافية ، تنص على أنه لا يمكن للمسؤولين استخدام الروبوتات ذات العبوات الناسفة إلا بعد استنفادهم جميع أساليب القوة البديلة أو تكتيكات التهدئة، ولن يتمكن أيضا سوى عدد محدود من المسؤولين رفيعي المستوى من السماح باستخدام الروبوتات كخيار قاتل.

ومن بين جميع المشرفين في سان فرانسيسكو ، فقط شامان والتون ودين بريستون وهيلاري رونين صوتوا بـ "لا" على الموافقة على السياسة، ووصف بريستون السماح لـ SFPD باستخدام الروبوتات لقتل الناس بأنه "مزعج للغاية" و "لحظة حزينة" للمدينة.

وقال في بيانه الكامل إن إعطاء الشرطة سلطة تسليح الروبوتات التي يتم التحكم فيها عن بعد "سيعرض السود والبُنّاء لخطر غير متناسب من الأذى أو الموت"، ومن جانب اخر دافع رافائيل ماندلمان ، الذي أيد استخدام الروبوتات كقوة قاتلة منذ البداية ، عن تصويته وقال إن النسخة النهائية من السياسة "تضع قيودًا معقولة على استخدام الروبوتات" على الرغم من "المبالغة التي عبّر عنها كثيرون من المعارضة ".

وأخبر ماندلمان أيضًا قناة Fox KTVU أنه سيكون من غير المسؤول عدم وضع خطط لاستخدام الروبوتات في المواقف التي تهدد الحياة، وقال ماثيو جاريجليا من مؤسسة الحدود الإلكترونية للمؤسسة الإخبارية ، على الرغم من ذلك أنه من خلال تجهيز الروبوتات ، "سنقلل من عبء استخدام القوة المميتة من الاضطرار إلى سحب البندقية وسحب الزناد إلى زر في جهاز التحكم عن بعد. بالمراقبة."