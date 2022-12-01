شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين الاتصال بدعم انستجرام على الهاتف أو الديسك توب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت في حاجة لدعم انستجرام أي كانت مشكلتك، يمكنك فتح مركز مساعدة انستجرام لقراءة أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي قد تساعد في حل مشكلتك، وإذا كنت تحاول الإبلاغ عن مشكلة، فيمكنك فتح خيارات المنشور، وهنا نقدم لك كيفية الوصول إلى دعم انستجرام المسئول سواء على الهاتف أو الديسك توب، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية الحصول على دعم انستجرام من خلال مركز المساعدة

يعد مركز مساعد انستجرام هو أداة دعم قوية تقدم إرشادات خطوة بخطوة ونصائح حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمعظم مشاكل انستجرام الشائعة، ولا يوجد أحد للتحدث إليه هناك، لكن الأدلة مكتوبة من جانب أشخاص حقيقيين.

خطوات الوصول إلى التعليمات الموجودة على الديسك توب

يمكنك العثور على مركز المساعدة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من خلال التوجه مباشرة إلى موقع الويب الخاص بهم، وهنا، يمكنك الضغط فوق أحد الموضوعات المقترحة أو استخدام شريط البحث لتحديد المقالات المتعلقة بمشكلتك، وبدلاً من ذلك، يمكنك اتباع الخطوات أدناه.

اذهب إلى موقع انستجرام، واضغط فوق الزر مساعدة أسفل توصيات الحساب على الجانب الأيمن.

نصيحة سريعة: إذا كنت تريد الإبلاغ عن مشكلة على انستجرام، فانتقل إلى صفحة ملفك الشخصي، ثم اضغط فوق الإعدادات> الإبلاغ عن مشكلة.

خطوات الوصول إلى المساعدة على الهاتف المحمول

1. افتح تطبيق انستجرام على جهاز iPhone أو Android واضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية.

2. اضغط على الخطوط الثلاثة المكدسة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم حدد الإعدادات.

3. اضغط على "تعليمات" بالقرب من أسفل الصفحة، ثم اضغط على "مركز المساعدة".

سيتم نقلك إلى صفحة مركز المساعدة في انستجرام، المليئة بمئات من مواضيع الدعم المختلفة، اختر إحدى المقالات المقترحة، أو استخدم شريط البحث للعثور على ما تبحث عنه.