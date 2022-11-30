شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. أوريون التابع لناسا يصور الأرض والقمر من مسافة ربع مليون ميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وكالة ناسا صورة التقطتها مركبة Artemis I يوم الاثنين تظهر الأرض والقمر في الخلفية، ومثل الكثير من صور Apollo أو Pale Blue Dot لـ Voyager 1 فإن الصورة تضع منزل البشرية في منظورها الصحيح، وعالمنا هو مجرد كوكب صغير فى كون أكبر بكثير، وفقا لتقرير engadget.

والتقط Orion اللقطة حول أقصى مسافة له من الأرض البالغة 268.563 ميلاً، وهذا هو الأبعد الذى قطعته أى مركبة فضائية متجاوزة حتى الرقم القياسي لأبولو 13 البالغ 248،655 ميلاً من عام 1970.

وتجدر الإشارة إلى أن Artemis I يمثل المرة الأولى التى يعتزم فيها المستكشفون السفر إلى هذا الحد بعيدًا حيث أن رحلة أبولو 13 غامر فقط بعيدًا عن الأرض وليس عند هذ المسافة.

ويلاحظ Ars Technica أن رحلة Artemis المبكرة هذه قد تجاوزت حتى الآن توقعات ناسا، على الرغم من أن فريق المهمة أكمل فقط 31 من أصل 124 هدفًا أساسيًا حتى الآن، إلا أنه يضيف أهدافًا مثل اختبارات الدفع الموسعة، و ما يقرب من نصف الأنشطة المتبقية فقط هى قيد التنفيذ، كما أن الباقي يعتمد إلى حد كبير على العودة إلى الأرض.

ومن المتوقع أن يتساقط أوريون قبالة ساحل سان دييغو في 11 ديسمبر، وتعامل برنامج Artemis مع العديد من التأخيرات، ولا يُتوقع الآن أن يهبط البشر على القمر حتى عام 2025 أو 2026، وكانت ناسا تأمل في الأصل في الهبوط على سطح القمر في عام 2024، ومع ذلك، يشير الأداء الحالي لأرتميس الأول إلى أن جهود وكالة الفضاء تؤتي ثمارها أخيرًا.