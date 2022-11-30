شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاثي وود: سعر بتكوين قد يصل إلى 1.3 مليون دولار بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت كاثي وود مؤسسة شركة الاستثمارات Ark Invest ارتفاع سعر عملة بتكوين المشفرة إلى 1.3 مليون دولار بحلول عام 2030 حسبما نقلت CNBC.

وفي مقابلة مع CNBC، أوضحت وود أن البتكوين تستفيد من الأزمة التي ضربت FTX وعدد من شركات تداول العملات المشفرة.

وأوضحت وود أن سام فرايد مؤسس FTX لم يحب بتكوين لأنه لا يمكن السيطرة عليها، وأضافت: هي غير مركزية وشفافة على نقيض ما كانت عليه FTX.

وتابعت: لقد نجحت عملتي بتكوين وإيثريوم خلال هذه الفترة في تمييز أنفسهما في فترة شهدت إفلاس وانهيار بعض النظم الإيكولوجية المركزة والمبهمة.

وتعتقد وود أن عملة بتكوين قد ترتفع إذا واصلت الشركات تنويع أموالها، وواصل المستثمرون المؤسسيون تخصيص 5% من محفظتهم في قطاع العملات المشفرة، إذ تبلغ تلك النسبة حالياً 2.5%.

وشددت على أن العملات المشفرة هي فئة الأصول الجديدة.

وتتداول عملة بتكوين حالياً عند مستوى يتراوح ما بين 16 ألف و18 ألف دولار، مبتعدة عن المستوى القياسي المسجل قبل عام واحد فقط حينما ارتفعت أعلى 68 ألف دولار.