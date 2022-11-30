شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تقدم خصومات وعروض حصرية على أجهزتها بمناسبة موسم التخفيضات السنوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة هواوي لأعمال المستهلك عن إطلاق حملة خصومات وعروض حصرية على مختلف أجهزتها الذكية خلال موسم التخفيضات السنوي الأبرز التي تقوم الشركة بإطلاقه بالتعاون مع وكلائها وموزعيها المعتمدين، وذلك رغبةً منها في الحفاظ على تميزها وريادتها في قطاع خدمة العملاء.

وتتضمن الحملة مجموعة متنوعة من الأجهزة مثل سلسلة nova Y وسلسلة الحواسب المحمولة MateBook ومجموعة أخرى من أجهزة هواوي الذكية، لفترات محدودة حتى نفاذ الكميات المتاحة. وتأتي حملة التخفيضات لتوفر للمستهلكين إمكانية اقتناء أجهزة هواوي بعروض حصرية وتخفيضات مميزة استكمالًا لتنفيذ استراتيجية الشركة فيما يخص خدمة عملائها.

هذا وتحرص هواوي باستمرار على إطلاق المزيد من العروض والخصومات، حيث تطلق الشركة مجموعة من حملات الصيانة المختلفة من ضمنها حملة "HUAWEI Service Days" والتي تقوم الشركة من خلالها بطرح قطع الغيار الأصلية لمجموعة كبيرة من أجهزتها بأسعار رمزية، بالإضافة إلى هدايا فورية عند الإصلاح بأحد فروع هواوي المعتمدة، ومد فترة الضمان الإضافي لتصل إلى 180 يوما على قطع الغيار المستبدلة.

وتتميز هواوي في السوق المصري بأنها من أفضل الشركات التي تقدم لعملائها خدمات ما بعد البيع وليس هذا فحسب، بل دائما ما تقوم بطرح مجموعة حصرية من العروض الترويجية والخصومات على قطع الغيار الاصلية، وخدمات Huawei Care التي تتيح للعملاء مد فترات الضمان على أجهزتهم لمدة عام أو عامين بمبالغ رمزية، والخدمات التي تقدمها فروع Experience Store لتشكل جميعها منظومة خدمات ما بعد البيع، التي تتميز بها هواوي وتعد أحد أهم مقومات نجاح الشركة في مصر، حيث تسعى دائماً إلى تحقيق أعلى نسب رضاء للعملاء وتقديم كل ما هو جديد.







