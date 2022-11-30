شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعلن الفائزين بجوائز Apple 2022 App Store منهم تطبيق الوسائط الاجتماعية BeReal والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت آبل قائمة الفائزين بجوائز App Store لعام 2022 لتسليط الضوء على أفضل 15 تطبيقًا ولعبة لهذا العام عبر فئات iPhone و iPad و Mac و Apple Watch و Apple TV.

وتتضمن القائمة تطبيق الوسائط الاجتماعية الجديد BeReal، وأداة الإنتاجية GoodNotes 5، وتطبيق الأنساب العائلي ثلاثي الأبعاد MacFamilyTree 10، ومنصة الترفيه الأمريكية اللاتينية ViX،

وتم الإعلان عن قائمة اختيارات الشركة لأفضل التطبيقات والألعاب لعام 2022 في منشور مدونة، وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، في بيان إن جميع التطبيقات والألعاب المدرجة في القائمة "قدمت وجهات نظر جديدة ومدروسة وحقيقية".

كما أصدرت الشركة بشكل منفصل قائمة تتكون من خمسة "الفائزين بالتأثير الثقافي"، والتي تدعي الشركة أنه كان لها "تأثير دائم على حياة الناس وثقافتهم" من خلال "الانخراط بشكل أعمق في مشاعرهم"، تطبيق الرفاهية العاطفية - How We Feel، وتطبيق رواة القصص الذي يسلط الضوء على مظالم الإسكان النظامية وتأثيرها على الأشخاص Dot's Home، تطبيق القطعة - Locket Widget ، تطبيق Hydration Waterllama ، يكمل قائمة الفائزين بالتأثير الثقافي لهذا العام، وتطبيق استكشاف التاريخ Inua.

حصل BeReal على لقب أفضل تطبيق iPhone لهذا العام، بينما حصل GoodNotes 5 على لقب تطبيق iPad لهذا العام، وفي الوقت نفسه، يعد MacFamilyTree 10 تطبيق Mac لهذا العام، حصل ViX على لقب أفضل تطبيق Apple TV لهذا العام، بينما فاز Gentler Streak بلقب تطبيق Apple Watch لهذا العام، وفقاً لموقع gadgets360.

بالإضافة إلى هذه التطبيقات، صنفت آبل أفضل الألعاب المتوفرة في متجر التطبيقات، وحصلت Apex Legends Mobile على جائزة أفضل لعبة iPhone لهذا العام، وفي الوقت نفسه، حصل Moncage على لقب لعبة iPad لهذا العام.

كالعادة، سيحصل الفائزون بأفضل التطبيقات والألعاب على جوائز متجر التطبيقات الفعلية التي تحمل شعار متجر التطبيقات الأزرق المميز على ألومنيوم معاد تدويره بنسبة 100٪، بالإضافة إلى نقش اسم الفائزين على الجانب الآخر.