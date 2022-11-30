شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نجاح التشغيل التجريبى لأول محرك هيدروجين أخضر نفاث فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة طيران easyJet الأوروبية وأحد شركات السيارات عن اختبارهما لمحرك هيدروجين نفاث بنجاح، وهي تقنية تأمل الشركات أن تساعد في النهاية في القضاء على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الطيران، حيث قالت شركة السيارات في بيان صحفي، إن الاختبار الأرضي يمثل أول تشغيل لمحرك هوائي حديث في العالم باستخدام الهيدروجين.

واستخدمت الشركتان محرك طائرة إقليمي محوّل للاختبار الأرضي الذي أجري في المملكة المتحدة، وأنتج المركز الأوروبي للطاقة البحرية الوقود للاختبار في منشأة لإنتاج الهيدروجين واختبار المد والجزر في جزر أوركني بالمملكة المتحدة، منذ أن تم صنع الهيدروجين من طاقة الرياح والمد والجزر، ويطلق عليه الهيدروجين الأخضر، وفقاً لموقع theverge.

تعهدت الشركتان بالتزامات لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتتطلعان إلى استخدام الهيدروجين الأخضر لمساعدتهما في الوصول إلى أهداف المناخ، لكن في الوقت الحالي، لا يزال الهيدروجين الأخضر شحيحًا ومكلفًا للغاية، حيث بدأت بعض الحكومات بما في ذلك إدارة بايدن في الاستثمار بكثافة في إنتاج المزيد منه.

بينما يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر بالطاقة المتجددة، إلا أن معظم الهيدروجين اليوم لا يزال مصنوعًا باستخدام الغاز، وهذا هو الجزء الصعب عندما يتعلق الأمر بصب الهيدروجين كوقود نظيف، فهو في الحقيقة نظيف فقط مثل مصدر الطاقة المستخدم في صنعه، وإذا تم استخدام الغاز لإنتاج الهيدروجين، فإن العملية تطلق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتسخين الكوكب.