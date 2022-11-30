شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير لملايين من مالكى هواتف أندرويد من "تنبيه أحمر" يجب ألا تتجاهله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب أن يكون كل مالك هاتف يعمل بنظام أندرويد على دراية بتنبيه خطير يجب ألا تتجاهله، فهناك إعداد أمان مهم في جوجل يمكن أن يحميك من هجمات الاختراق المدمرة.

يطلق عليه Google Safe Browsing ، ويهدف إلى حمايتك أثناء استخدام كروم على أندرويد.

إذا كنت تتصفح الويب وتنتقل إلى موقع معين فقد ترى نافذة منبثقة تظهر.

سيظهر نصه: "الموقع يحتوي على برامج ضارة".

هذا يعني أنه يجب عليك تجنب النقر للوصول إلى الموقع لأن المتسللين قد يحاولون التسلل إلى جهازك حسبما نقل موقع ذا صن.

وقد يؤدي ذلك إلى تعرض هاتفك وتسجيلات الدخول والحسابات للخطر - ويتركك تحت رحمة المتسللين.

أوضحت جوجل أن "التصفح الآمن من جوجل يتيح لك استكشاف الويب بثقة والدفاع عنك من مواقع الويب والملفات الضارة".

"نحذرك إذا حاولت الانتقال إلى موقع ويب أو ملف سيئ.

"إيصالك إلى الأمان بحيث لا تواجه برامج ضارة أو عملية احتيال تصيد.

"لأنه لا ينبغي خداعك لتسليم بياناتك الخاصة."

كيفية تشغيل التصفح الآمن من جوجل

للتحقق من إعدادات التصفح الآمن ، افتح أولاً تطبيق جوجل كروم على جهاز أندرويد الخاص بك.

ثم اضغط على المزيد (ثلاث نقاط) ثم الإعدادت.

اختر الخصوصية والأمان ثم التصفح الآمن.

يمكنك بعد ذلك اختيار مستوى التصفح الآمن الذي تريد استخدامه.

هناك ثلاثة مستويات مختلفة متاحة.

الأول هو No Protection ، والذي تم إيقاف تشغيل التصفح الآمن تمامًا لـ كروم - على الرغم من أنه قد لا يزال نشطًا في تطبيقات أخرى مثل جيميل.

ثم هناك الحماية القياسية والتي ستحذرك تلقائيًا من "المواقع والتنزيلات التي يحتمل أن تكون خطرة".

يمكن أيضًا تحذيرك بشأن تسريب كلمات المرور باستخدام هذا الإعداد.

الخيار الثالث والأقوى هو الحماية المحسّنة.

ويحذرك هذا تلقائيًا من المواقع الخطرة والتنزيلات وكلمات المرور المسربة.

سيرسل معلومات إضافية إلى جوجل حول نشاطك لتعزيز الأمان العام.

وسيقوم بفحص أمان التنزيلات الخاصة بك لمعرفة ما إذا كان الملف قد يكون خطيرًا.

يمكنك أيضًا إرسال الملفات إلى جوجل مباشرةً، حيث سيتم "فحصها بحثًا عن أمان إضافي".