شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بورصة "Genesis" للعملات الرقمية تتخذ إجراءات لتجنب الإفلاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة الوساطة في العملات المشفرة في الولايات المتحدة، جينيسيس، إنها تسعى لتجنب الإفلاس بعد أن أفادت بلومبرج نيوز أمس الثلاثاء أن دائني الشركة ينظمون مع المحامين لإعادة الهيكلة لمنع الإفلاس.

وقال التقرير إن شركات المحاماة Proskauer Rose وKirkland & Ellis يتم استشارتهم من قبل مجموعات الدائنين، الذين يسعون لتجنب وضع مشابه للانحدار السريع لبورصة العملات المشفرة FTX إلى الإفلاس، وفقاً لموقع gadgets360.

وقال المدير التنفيذي المؤقت لشركة جينيسيس، ديرار إسليم: "لقد بدأنا مناقشات مع المستثمرين المحتملين وأكبر دائنينا ومقترضينا، بما في ذلك جيميني و DCG، للاتفاق على حل يدعم السيولة الإجمالية لأعمالنا الإقراضية ويلبي احتياجات العملاء".

ويأتي التقرير في الوقت الذي يقوم فيه منظمو الأوراق المالية في الولايات المتحدة بالتحقيق في Genesis Global Capital كجزء من تحقيق واسع النطاق في الترابط بين شركات التشفير، حسبما أفادت Barron's الأسبوع الماضي، نقلاً عن تعليق من مدير لجنة الأوراق المالية في ألاباما.

وقالت الشركة في الرسالة إن جينيسيس عينت بنك الاستثمار Moelis & Company "لتقييم أفضل استراتيجية ممكنة للحفاظ على الأصول وتنفيذ خارطة طريق".

وقالت الشركة إن ذراع إقراض العملات المشفرة التابع لوسيط الأصول الرقمية الأمريكي Genesis Trading أوقف عمليات استرداد العملاء في وقت سابق من هذا الشهر، مستشهدة بالفشل المفاجئ لشركة FTX، حيث تمتلك أعمال المشتقات الخاصة بها ما يقرب من 175 مليون دولار في صناديق مغلقة.

شركة رأس المال الاستثماري Digital Currency Group، التي تمتلك Genesis Trading ومدير أصول العملة المشفرة Grayscale، تدين بمبلغ 575 مليون دولار إلى ذراع الإقراض المشفر لشركة Genesis، وفقًا لما صرح به باري سيلبرت، الرئيس التنفيذي للعملة الرقمية للمساهمين هذا الشهر.