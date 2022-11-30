شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع قيمة البيتكوين بنسبة 3.94 % خلال تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت معظم العملات المشفرة اليوم الأربعاء 30 نوفمبر، بأرباح وحولت مخططات أسعار العملات المشفرة إلى اللون الأخضر من أعلى إلى أسفل، مع ارتفاع في القيمة بنسبة 3.94 %، حيث فتحت البيتكوين التداول عند نقطة سعر 16900 دولار، وفقًا للتبادلات الدولية مثل Coinbase و .Binance

وسجلت إيثر أيضًا أرباحًا، متخلفة خلف البيتكوين، مع زيادة قدرها 7.35 %، لمست قيمة إيثر 1،270 دولارًا، وفقاً لموقع Gadgets 360.

وفي الوقت نفسه، افتتحت العملات الرقمية ذات الأغلبية مع مكاسب اليوم، وتشمل هذه العملات Binance Coin وCardano وPolygon وPolkadot وLitecoin وSolana وTron.

بينما شهد DOGE ارتفاعًا، واصل Shiba Inu أيضًا خطه في تسجيل المكاسب لليوم الثالث على التوالي.

وارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنسبة 3.07 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، في الوقت الحالي، بلغ تقييم الصناعة 850 مليار دولار.

بينما يجلب اليوم معنويات تتمحور حول الربح على سوق العملات المشفرة، سلط خبراء الصناعة الضوء على أن دلتا الحجم التراكمي للبيتكوين، والتي تقيس مشاركة المستثمرين في الأسواق الفورية، حيث شهدت انخفاضًا بنسبة 25 % خلال الأسبوعين الماضيين.