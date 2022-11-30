شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يؤخر التحقق المدفوع من تويتر بسبب حصة آبل من مشتريات آب ستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا يكون اشتراك "بلو"، الذي تم تجديده في تويتر متاحًا كعملية شراء داخل التطبيق على نظام iOS عندما يُعاد إطلاقه، حتى يتمكن من تجنب حصة آبل بنسبة 30 بالمائة من مشتريات آب ستور، وفقًا لـ Platformer.

وعندما كان اللون الأزرق الجديد متاحًا لفترة وجيزة في وقت سابق من هذا الشهر، لم يكن بإمكانك شرائه إلا من خلال تطبيق تويتر على iOS، ولكن بينما يغرد إيلون ماسك علنًا استيائه من آبل، يبدو أنه يريد تجنب الاضطرار إلى دفع رسوم آبل.

وقال ماسك إنه من المقرر إعادة إطلاق خدمة بلو الجديدة، التى تسمح للأشخاص بشراء علامة تحقق زرقاء، بعد توقف عمليات الاشتراك مؤقتًا أثر موجة من منتحلي الشخصية حسبما نقلت ذا فيرج.

تتوقع بلاتفورمر أن الإطلاق قد يتأخر، فيما قالت The Verge أيضًا إن لديها معلومات كذلك عن التأخير من شخص لديه معرفة مباشرة بالمسألة.

تم إخبار موظفي تويتر أنه ستكون هناك تغييرات أخرى على بلو، بما في ذلك زيادة سعر سنت واحد من 7.99 دولارات إلى 8 دولارات وتتطلب التحقق من رقم الهاتف، وفقًا لتقارير Platformer.

وعلى مدار هذا الشهر، كثف ماسك تغريداته التي تستهدف شركة آبل.

في 18 (نوفمبر)، انتقد قطع متجر التطبيقات من خلال وصفه بأنه "ضريبة مخفية بنسبة 30٪ على الإنترنت"، وفي يوم الإثنين، ادعى أن شركة آبل، التي يُقال أنها واحدة من أكبر المعلنين على تويتر، قد توقفت "في الغالب" عن الإعلان على الشبكة الاجتماعية وأنها "هددت بحجب تويتر من متجر التطبيقات الخاص بها، لكنها لن تخبرنا بالسبب".