شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ابتكار تقنية جديدة يمكنها شحن وتشغيل الأجهزة الصغيرة القابلة للارتداء من خلال حركة المشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر تقرير جديد تقنية تعرف بـ piezoelectric vibration energy harvester أو "حصادة طاقة الاهتزاز الكهروإجهادية" وهي تقنية يمكنها تضخم الطاقة الكهربائية التي تولدها حركة المشي البشري بحوالي 90 مرة بطريقة يمكن أن تشغل الأجهزة الصغيرة القابلة للارتداء.

وبحسب التقرير، فإن حصاد الطاقة هو تقنية تحول الطاقة مثل الحرارة والضوء إلى كهرباء يمكنها تشغيل الأجهزة الصغيرة، وقد طور فريق بحثي بقيادة الأستاذ المساعد تاكيشي يوشيمورا من جامعة أوساكا متروبوليتان، جهازا يبلغ قطره حوالي 2 سم فقط ويحتوي على مكون معدني على شكل حرف U يسمى المكبر الديناميكي، وفقًا للتقرير.

وقال البروفيسور يوشيمورا: "نظرًا لأنه من المتوقع أن تصبح الأجهزة الإلكترونية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ، فإننا نأمل أن يساهم هذا الاختراع في تحقيق الأجهزة القابلة للارتداء ذاتية الشحن".

ويعد "حصاد طاقة الاهتزاز" هو نوع من حصاد الطاقة عملي للغاية لأنه يمكن أن يحول الطاقة الحركية من الاهتزاز إلى كهرباء ولا يتأثر بالطقس أو المناخ، وعند مقارنتها بالحاصدات التقليدية ، يسمح الحاصد الجديد بزيادة تبلغ حوالي 90 مرة في الطاقة المحولة من الاهتزازات الاندفاعية الناتجة عن حركة المشي البشرية.

وقال التقرير، إن الفريق كان يعمل على حصادات طاقة الاهتزاز التي تستخدم التأثير الكهروإجهادي ، وهي ظاهرة تنتج فيها مواد معينة شحنة كهربائية أو جهدًا استجابةً للضغط المطبق، وأضاف التقرير أنه مع هذه التقنية ، يمكن للاهتزازات غير الثابتة ، بما في ذلك حركة المشي ، توليد طاقة كهربائية لتشغيل الأجهزة الصغيرة القابلة للارتداء مثل الهواتف الذكية وسماعات الأذن اللاسلكية.