شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصائح لزيادة عدد المتابعين على انستجرام وتيك توك يقدمها الانفلونسرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد كسب ثقة واهتمام الآلاف من الأشخاص أمر بالغ الأهمية عندما تكون على الطريق نحو أن تصبح منشئ محتوى، سواء كان ذلك على انستجرام أو يوتيوب أو تيك توك، وهناك العديد من "الانفلونسرز" لديهم استراتيجيات ونصائح ملموسة تعلموها على طول الطريق عند بناء متابعاتهم.

يعتمد البعض على طرح المحتوى باستمرار، بينما قد يستخدم البعض الآخر الأدوات التي تقدمها الشركات الناشئة في اقتصاد المبدعين، وهنا نقدم لك كيف تكسب جمهورًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا للمؤثرين وخبراء الصناعة.

أجرى موقع Insider مقابلات مع عدد كبير من المؤثرين وخبراء اقتصاد المبدعين حول كيفية زيادة الجمهور على مجموعة من المنصات الاجتماعية، وإليك نصائحهم في كل منصة على حدا.

انستجرام

بدأ Jaden Versluis، مدير المواهب ومنشئ محتوى السفر، النشر بانتظام على انستجرام في مايو، وفي ذلك الوقت، كان لديه حوالي 4000 متابع، وبعد ثلاثة أشهر، نما جمهور Versluis إلى 140.000 متابع على انستجرام.

وجد أن تحسين محركات البحث (SEO) يمكن أن يؤثر على كيفية اكتشاف المحتوى، وقال، أنه أيًا كان النظام الأساسي الذي تستخدمه، "يجب أن تكون التسمية التوضيحية مليئة بالكلمات الرئيسية التي يمكن إيجادها في عمليات البحث ببساطة".

يوتيوب

يشتهر موقع يوتيوب بكونه أحد أكثر المنصات صعوبة في زيادة الجمهور عليها، ويقدم Paddy Galloway، مبتكر واستراتيجي على يوتيوب، ما يلزم لكسب مشتركين على المنصة، وهو كخبير استراتيجي، عمل مع بعض أفضل المبدعين في العالم، بما في ذلك MrBeast.

كانت نصيحة Galloway تتمثل في تصريحه عندما قال: "أنا متفائل حقًا بشأن الفيديوهات القصيرة"، مضيفا "مع عملائي على المدى الطويل، ننشر الأفلام القصيرة على قناتهم الرئيسية، ولقد شاهدت عشرات الآلاف من مقاطع الفيديو، ولم أر أي ارتباط سلبي بين نشر الأفلام القصيرة والمنافسة بالشكل الطويل."

تيك توك

عزز TikTok شهرة العديد من المبدعين، ووفقًا لرئيس قسم الموسيقى في TikTok كوري شيريدان، يمكن أن يساعد البث المباشر والتفاعل مع التعليقات في دفع عجلة النمو.

قامت فيكتوريا باريس، إحدى المؤثرين في "اللايف ستايل"، ببناء جمهورها من خلال نشر العديد من الفيديوهات كل يوم والرد على التعليقات أو الإعجاب بها على مقاطع الفيديو الخاصة بها، ولديها أكثر من 1.5 مليون متابع على التطبيق اليوم.

في حين يحدث ذلك أحيانا من مجرد شهرة فيديو واحد ثم البناء عليه، كما حدث مع Nate White، وهو مصمم أزياء في مدينة نيويورك، نشر أول تيك توك له في مارس 2020. وانتشر مقطع الفيديو الخاص به عن "تحدي السير على الأقدام" بعد شهرين.

قال وايت: "في كل مرة أقوم بتحديث هاتفي، كان هناك ألف متابع جديد"، مضيفا "قررت أن أبني على هذا الحدث وأعطي الناس ما يريدون."