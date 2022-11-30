شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: شركة Sony تتعاون مع آبل بأحدث مستشعرات الصور لهواتف iPhone 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر تقرير جديد يدعي أن شركة Sony ستزود آبل بأحدث مستشعرات الصور لهواتف 15 iPhone التالية، ولكن لم يتم إنتاج المستشعر المعني بعد من قبل شركة Sony، ويقال إنه سيتم تصنيعه في مصنع Sony في Nagasaki، وفقاً لموقع gadgets360.

كشف تقرير صادر عن Nikkei Asia، أنه قد تحتوي سلسلة 15 iPhone من آبل على مستشعر الصور المتقدم من Sony، ويقال إن مستشعر الصورة الجديد يتميز بضعف مستوى إشارة التشبع في كل بكسل مقارنة بالمستشعرات التقليدية، ومن المفترض أنه قادر على التقاط الضوء المتزايد وتقليل التعرض المفرط أو التعرض الناقص، ويقال إن هذه الميزات تمكن مستشعر الصورة من التقاط وجه الشخص بوضوح حتى في مواجهة الإضاءة الخلفية الساطعة.

سيطرت شركة Sony على حوالي 44 % من سوق مستشعرات الصور CMOS في عام 2021، وجاءت سامسونج في المرتبة الثانية بنسبة 18.5 %. وأعلنت الشركة عن خططها لإنفاق 900 مليار ين ياباني على مستشعرات الصور طوال عام 2023، حيث تأمل في الحصول على حوالي 60 % من سوق مستشعرات الصور CMOS بحلول عام 2025.

وقد يحتوي iPhone 15 Pro أيضاً على إطار من التيتانيوم وحواف مستديرة، ويمكن أن يحتوي الهاتف أيضًا على أزرار الحالة الصلبة وثلاثة محركات Taptic.