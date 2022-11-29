أنهار الغلاف الجوي.. تفاصيل ظاهرة جوية تغطي سماء مصر

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل وأسباب السحب التي تغطي سماء مصر.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن مصر شهدت خلال اليومين الماضيين، غطاء سحابي كثيف يبدي السماء وكأنها ستمطر ولكن هذا لا يحدث فعليا .

وأوضحت الأرصاد، أن هذا نوع من أنواع السحب العالية أو المرتفعة، وهذه السحب لا تتكون محليا بل عادة ما تكون منقولة من الأماكن الاستوائية إلى العروض الأعلي.

وتتكون هذه السحب عندما ينخفض الضغط بشكل كبير في طبقات الجو العليا عند العروض الوسطي (خط عرض 60) ويمتد جنوبا ليصل إلى خطوط العرض الأقل، وبالتالي يؤدي هذا الانخفاض في الضغط إلى تتطاير قمم السحب العملاقة عند خط الاستواء وتنتقل إلى العروض الأعلي مصاحبة لتيار نفاث ويعمل على ضخ هذه الرطوبة المدارية إلى العروض الأعلي وهذا ما يؤثر فعليا على الجمهورية من سحب عالية وتظهر بهذا الشكل.

وأشارت الأرصاد الجوية أن ارتفاع الغطاء السحابى الذي يصل ارتفاع قاعدته إلى أكثر من 5كم تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير وتكون القطرات مجمدة وعبارة عن بلورات ثلج، ويسمي هذا الشريط من السحاب بأنهار الغلاف الجوى (Atmospheric rivers) ويمكن أن تمطر هذه السحب اذا كانت الرطوبة السطحية كبيرة وتعمل على تطورها.

وأشارت الأرصاد أن كل الظواهر الضوئية تحدث تقريبا في وجود هذا النوع من السحاب بسبب انعكاسات الضوء من الشمس أو القمر التي تسقط على بلورات الثلج وتتكون الهالة حول القمر أو الشمس.