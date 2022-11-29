شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تعيد تصميم الطراز 3 لخفض تكاليف الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل تسلا على إعادة تصميم الطراز 3 الذي يحمل الاسم الرمزي "Highland"، وفقًا لرويترز، وهدف الشركة هو تقليل التعقيد وعدد المكونات المطلوبة لإنتاج السيارة السيدان، ويمكن أن تشمل إعادة التصميم تغييرات في أداء السيارة من الخارج ومجموعة نقل الحركة، ويقال أيضًا أن المشروع يبني على تجديد طراز 2021 S، وفقا لتقرير engadget.

وذكرت وكالة رويترز أن Shanghai Gigafactory في Tesla's Shanghai Gigafactory ستبدأ فى إنتاج الطراز 3 الجديد في وقت ما خلال الربع الثالث من عام 2023، كما أن مصنع Fremont التابع للشركة سيصنع السيارة السيدان المعاد تصميمها.

ومن غير الواضح كم تتوقع Tesla أن توفره على الطراز 3 الجديد، ولا ما إذا كانت الشركة ستنقل وفورات التكلفة إلى المستهلكين، وتحقق Tesla حاليًا ربحًا يبلغ حوالي 9500 دولار لكل سيارة تنتجها، ولم تذكر رويترز أيضًا ما إذا كان التحديث سيحتوي على خلايا بطارية من الجيل التالي تبلغ 4680 شركة لصناعة السيارات.

وفى عام 2020، قال إيلون ماسك إن تصميم البطارية الجديد سيمكن تسلا من إنتاج سيارة كهربائية بقيمة 25 ألف دولار في غضون ثلاث سنوات.

ومن الآمن أن نفترض أنه حتى لو كان الجدول الزمني لعام 2023 دقيقًا، فقد يكون عرضة للتغيير، ولم يكن لدى رويترز فى تقاريرها مؤخرا سجل حافل عن Tesla، حيث أن الشركة ليست رائعة في الالتزام بالمواعيد النهائية أيضًا، وعلى سبيل المثال عندما أعلنت شركة صناعة السيارات لأول مرة عن Cybertruck، قال Elon Musk إن حجم الإنتاج سيبدأ في عام 2021، وتراجع هذا التاريخ لأول مرة إلى عام 2022 ثم عام 2023.