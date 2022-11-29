شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كواليس إطلاق 3 رواد من الصين لمحطة الفضاء الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصين عن الطاقم الذي سينطلق في مهمة شنتشو 15 اليوم، مع قضاء الأشهر الستة المقبلة في الفضاء، وهم القائد فاي جون لونج وزملاؤه دينج تشينج مينج وتشانج لو، حيث سيكون الإطلاق المقرر لمركبتهم الفضائية من جيوتشيوان في صحراء جوبي إلى محطة الفضاء الصينية الجديدة.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإن وكالة رحلات الفضاء البشرية الصينية CMSA، يديرها جيش الدولة وعادة ما تحافظ على سرية هوية أطقمها حتى قرب موعد الإطلاق.

كما أنه من المقرر إطلاق شنتشو 15 على صاروخ لونج مارش 2F، فسيطير الثلاثي إلى محطة الفضاء تيانجونج الجديدة التي اكتملت مؤخرًا.

وسينضمون إلى رواد فضاء شنتشو 14 على متن تيانجونج ويكملون أول عملية تسليم لطاقم الصين على الإطلاق والمتوقعة بشدة في المدار.

ويعود القائد فاى جون لونج ، 57 عامًا، إلى الفضاء بعد 17 عامًا من الانتظار، فتم اختيار فاي من بين الدفعة الأولى من رواد الفضاء في الصين في عام 1998 وقاد مهمة شنتشو 6 التي استمرت خمسة أيام في عام 2005.

كما تم اختيار دينج تشينج مينج، 56 عامًا، ليكون عضوًا في الجيل الأول من رواد الفضاء، لكنه احتاج إلى الانتظار لفترة طويلة للحصول على فرصته للسفر إلى الفضاء.

قال دينج: "بصفتي رائد فضاء، فإن الطبيعي هو أن أبقى ملتزمًا بالطموح الأصلي لبعثات رحلات الفضاء وألا أتوقف عن التدريب أبدًا، وهو أيضًا موقفي".

وأضاف دينج: "بالنسبة لي، يمكنني أن أمضي حياتي كلها في الاستعداد بصمت، لكنني لن أسمح لنفسي أبدًا بأن أكون غير مستعد عندما تأتي المهمة".

فيما يقوم تشانج لو، 46 عامًا، بأول رحلة له إلى الفضاء وهو جزء من الدفعة الثانية من رواد الفضاء الصينيين الذين تم اختيارهم في مايو 2010، والذى قال: "اتطلع إلى تجربة الشعور الرائع بانعدام الجاذبية وإكمال منزلنا الفضائي بأيدينا".

سيقضي طاقم شنتشو 15 ستة أشهر في الفضاء لإجراء مجموعة من التجارب وصيانة المحطة الفضائية الجديدة.