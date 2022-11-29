شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "راشد" الإماراتى يبدأ غدا استكشاف القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلي لإطلاق الإمارات أول مهمة عربية إلى سطح القمر عن طريق المستكشف "راشد" المقرر إطلاقه ظهر غدا الأربعاء.

ومن المقرر إطلاق المهمة فى تمام الساعة الـ 12:39 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات من منصة الإطلاق في ولاية فلوريدا الأمريكية، وتستغرق الرحلة 5 أشهر، ومن المقرر أن يهبط على سطح القمر فى أبريل 2023، على ما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية.

ويوجد المستكشف "راشد" حاليا بوضع الجاهزية على متن مركبة الهبوط اليابانية "هاكتور- آر" التي من المقرر أن تحمله بعد وضعها على صاروخ الإطلاق "سبيس إكس فالكون 9"، داخل قاعدة كيب كانافيرال في المجمع رقم 40 في ولاية فلوريدا.

وبحسب المصدر ذاته، تبلغ مدة المهمة العلمية يوم قمري واحد، أي ما يعادل 14 يوماً من مثيلاتها على كوكب الأرض.

وخلال الشهور الأخيرة الماضية، تم إخضاع "المستكشف راشد" للعديد من الاختبارات قبل وضعه في مركبة الهبوط، وخضعت أنظمته لمجموعة من الاختبارات شملت الاستعداد لكل من مرحلة الإطلاق ومرحلة الملاحة ومرحلة الهبوط على سطح القمر.

وكانت الإمارات قد أطلقت في يوليو 2020 أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف كوكب المريخ، حيث حمل صاروخ مسبار "الأمل" الإماراتي إلى الفضاء من مركز تانيجاشيما الفضائي في اليابان.

وفي فبراير 2021، نجحت الإمارات في وضع "مسبار الأمل" في مدار كوكب المريخ بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.