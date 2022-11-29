شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد .. الأقمار الصناعية تلتقط مشهد انفجار أكبر بركان نشط فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لقطات الأقمار الصناعية عن عمود ضخم من الحمم البركانية والرماد والغازات السامة التي انطلقت بعد اندلاع أكبر بركان نشط في العالم لأول مرة منذ ما يقرب من 40 عامًا، فإنه يوفر منظرًا شاملاً من الفضاء يعرض التوقيع الحراري من بركان ماونا لوا Mauna Loa في هاواي.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول المسؤولون، إن تدفق الحمم البركانية يتم احتواؤه في الغالب داخل القمة، لكن الخدمة الجيولوجية الأمريكية (USGS) حذرت من أن الوضع قد يتغير بسرعة.

تم تحديث مستوى تنبيه البركان إلى أعلى تصنيف وتم وضع السكان في حالة تأهب وسط مخاوف من سقوط الرماد.

لاحظت الأقمار الصناعية التي تديرها الإدارة الوطنية لعلوم المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) اندلاع البركان من أعلى في نهاية الأسبوع، مع صورة متحركة واحدة تكشف عن التوقيع الحراري للثوران وانتشار عمود كبير من الغاز إلى الشمال الشرقي من هاواي.

لقطات البركان المتحركة:

غردت NOAA: "تُظهر هذه اللقطات توقيع الحرارة وثاني أكسيد الكبريت المنطلق من قمة البركان"، وجاء ذلك في أعقاب سلسلة من التحذيرات بأن ثوران البركان كان ممكنًا بعد أكثر من اثني عشر زلزالًا في المنطقة.

يرتفع البركان 13679 قدمًا (4169 مترًا) فوق مستوى سطح البحر ويمتد على مساحة تزيد عن 2000 ميل مربع (5179 كيلومترًا مربعًا).

يأتي اندلاع البركان في الوقت الذي يحتفل فيه سكان هاواي الأصليون بعيد وطني لإحياء ذكرى التوقيع على الإعلان الأنجلو-فرانكو لعام 1843، والذي اعترف رسميًا باستقلال مملكة هاواي وسيادتها عن بريطانيا العظمى وفرنسا.

تدفقت أنهار الحمم البركانية تاريخيا إلى مجتمعات مختلفة بما في ذلك هيلو، التي يبلغ عدد سكانها 45248 نسمة، وكوكيو التى ازدهرت على مدار الـ 38 عامًا الماضية وتعد موطنا الآن لبعض من أغنى الناس في العالم بين السكان.

اندلع ماونا لوا 33 مرة منذ عام 1843، وحدث ثورانه السابق في عام 1984 وأرسل تدفقات الحمم البركانية على بعد 5 أميال من هيلو.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: "استنادًا إلى الأحداث الماضية، يمكن أن تكون المراحل المبكرة من ثوران ماونا لوا ديناميكية للغاية ويمكن أن يتغير موقع وتطور تدفقات الحمم البركانية بسرعة".