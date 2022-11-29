شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: « «Blue Tagsالرائدة فى الحلول الرقمية تُطلق ملصقا ذكيًا يتيح لمستخدميه استعادة أغراضهم الشخصية المفقودة والان مع تفاصيل الخبر

«





القاهرة - سامية سيد - «الشربيني«: «إستيكرالسيارات لأول مرة في مصر يسمح باستدعاء مالكها في حالات الطواري برسالة نصية عبر المحمول

أطلقت شركة «بلو تاجز للبرمجيات« Blue Tags for technology الرائدة في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية، أحدث منتجاتها المبتكرة، التي من شأنها أن تسمح للأشخاص باستعادة أغراضهم ومتعلقاتهم الشخصية المفقودة، فضلًا عن الكثير من التطبيقات العملية الأخرى التي تسهل من عملية التواصل في حالات الضرورة.

وقال المهندس محمود الشربيني، رئيس مجلس إدارة شركة «بلو تاجز« Blue Tags إن الشركة نجحت مؤخرًا في تطوير شرائح إلكترونية ذكية تعتمد على تكنولوجيا اتصال المدى القريب « « NFC أو خاصية ماسح رمز الاستجابة السريع ضوئيًا« « QR Code لإتاحة إمكانية استعادة المتعلقات الشخصية والأغراض الثمينة حال فقدانها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.





وأوضح أن الشريحة الذكية المطورة يتم تثبيتها داخل بطاقة صغيرة الحجم يمكن لصقها على الحقائب اليدوية أو حوافظ النقود وما شابه ذلك، وفي حال فقدانها سيتمكن من يعثر عليها من الوصول إلى مالكها الأصلي عبر إشعارات يتلقاها الأخير على هاتفه المحمول، وذلك بمجرد قيام من يعثر عليها بمسح الملصق بهاتفه عبر خاصية QR Code أو من خلال تكنولوجيا « « NFC المتوفرة في أغلب الهواتف الذكية.

وتابع الشربيني: "البطاقات الذكية المزودة بتقنية « «NFC شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، فمن خلال هذه التقنية يمكن تثبيت شريحة ذاكرة تحمل بيانات الاتصال المطلوبة، ومعها هوائي معدني رقيق للغاية، داخل ملصق او بطاقة بلاستيكية او أساور من السيلكون وغيرها، بحيث يستطيع أي هاتف محمول بمجرد التلامس معها أن ينقل البيانات المسجلة مباشرة إلي طرف العميل مالك الشريحة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة «بلوتاجز«، إلى إنه اعتمادا على تلك التقنية طورت الشركة العديد من المنتجات الذكية لتتوافق مع المتعلقات الشخصية المحمولة كالحقائب أو سلاسل المفاتيح أو حوافظ النقود وغيرها، وتناسب كافة الاستخدامات اليومية للعملاء، ويكون من السهولة بمكان أن يتم التواصل مع مالكها حال العثور عليها بمجرد إتمام عملية المسح باستخدام خاصية QR Code أو الـ NFC وعلى الفور ستقوم الشريحة بإرسال رسالة على الهاتف المحمول المرتبطة بها، للتوجه لاستلامها.

وكشف الشربيني عن أحدث منتجات شركة « «Blue Tags المعتمدة علي تكنولوجيا الـ« «NFC ، التي تشمل ملصق إلكتروني للسيارات يًمكن أي شخص من الوصول إلى مالك السيارة حال اضطراره لتركها بطريقة تعيق مسارات المرور للمركبات الأخرى، أو في حال حدوث أي مشكلة طارئة تتعلق بالسيارة، وذلك من خلال استدعاء مالك السيارة عبر رسالة نصية يتلقها على هاتفه المحمول المرتبط بالشريحة بمجرد قيام أي شخص بمسحها بهاتفه.

وتابع، أن كل ما يحتاجه العميل هو الدخول على موقع الشركة الإلكتروني. ، وتسجيل طلب الحصول على «البلوتاج كار« مع تسجيل الاسم ونوع السيارة ورقمها ولونها ورقم الهاتف المحمول، مضيفا أن الشركة تقوم بتخصيص كود ببيانات العميل، وبعدها سيحصل علي كلمة سر تمكنه من فتح و تشغيل الخدمة أو وقفها وقتما يريد.





وقال «الشربيني« إن المنتجات التي تقدمها الشركة تتميز بمرونتها الشديدة، فبخلاف الشرائح المخصصة للحقائب المحمولة أو السيارات والأغراض الشخصية الأخرى، تقدم الشركة شريحة ذكية تعتمد على نفس التكنولوجيا لكنها مخصصة للحيوانات الأليفة ويمكن لصقها في أطواق القطط أو الكلاب، ومن ثم يسهل على مالكيها الوصول إليهم في حال فقدانهم أو هروبهم من خلال رسالة تصل اليه علي الهاتف المحمول تحتوي على مكان أليفه فور قيام الشخص الذي عثر عليه بإجراء مسح«« QR Code أو اتصاله بتقنية.NFC

وأضاف أن الشركة تقدم أيضا بطاقات الأعمال الذكية كبديل عن البيزنس كارد الورقي التقليدي، لتسهيل التواصل بين حاملها، بين أكبر عدد من المهتمين بعالم الأعمال، فبمجرد تمرير الهاتف المحمول عليها سيتم نقل كافة بيانات البيزنس كارد للأشخاص للآخرين بشكل فوري بدون تحميل أي تطبيق على الهاتف.





ويمتلك المهندس محمود الشربيني رئيس مجلس إدارة شركة بلو تاجز، خبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات في قطاع التسويق الالكتروني، والإعلام الاجتماعي، وعمل كمدرب ومحاضر ومستشار في التسويق الإلكتروني والإعلام الاجتماعي، وحصل على العديد من شهادات الخبرة المعتمدة من المؤسسات الدولية الكبرى مثل شركة جوجل كما انه شريك إعلاني رسمي لشركة فيسبوك، كما سبق له أن قام بتقديم دورات تدريبية لأكثر من 4000 متدرب داخل مصر في مجالات التسويق الرقمي واستراتيجيات النمو السريع للمؤسسات عبر الإنترنت، والتحفيز الذاتي للعاملين في المجالات الحرة ، وإدارة صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للشركات.

وأكد الشربيني إن الاعتماد على الـ« «Blue Tags يوفر لمستخدميها خصوصية محكمة، فبينما يمكن للآخرين التواصل معك بسهولة عند الحاجة، فإنه لن يكون بمقدورهم الوصول لأي من بياناتك الشخصية أو رقم هاتفك المحمول،

وقال «الشربيني« إن الشركة سوف تتيح للمستخدمين الحصول على الـ«« Blue Tags من خلال موقع الشركة الإلكتروني.. ليصبح جاهزًا للاستخدام الفوري بمجرد التصاقه بالجسم المراد دون الحاجة لتحميل أي تطبيق إلكتروني على هاتفك المحمول أو الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وتعد شركة بلو تاجز« «Blue Tags أحد أهم الشركات الناشئة حديثا في قطاع الحلول والخدمات الرقمية حيث تأسست في شهر سبتمبر الماضي، معتمدة على الخبرات الواسعة لمؤسسها المهندس محمود الشربيني، وتسعى لتقديم حزمة متنوعة من الحلول التقنية والخدمات الذكية والمبتكرة في مجال البطاقات الذكية، ما يوفر جميع احتياجات الافراد ورجال الأعمال عبر التقنيات الرقمية الحديثة، بما يتسق مع توسع الحكومة المصرية في الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة.