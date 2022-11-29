شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: بعض مستخدمى تويتر يشكون تعليق حساباتهم بعد انتقادهم لإيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بعض مستخدمي تويتر الذين ينتقدون إيلون ماسك، إن حساباتهم قد تم تعليقها أو طلب منهم حذف التغريدات، حيث وجد موقع Insider مستخدمين قالوا إن حساباتهم عُلقت، وأبلغ مستخدمين عبر تويتر أنهم جاءتهم رسالة أنهم انتهكوا قواعد الموقع بسبب "السلوك البغيض"، وذلك بعد انتقادهم لماسك كما زعموا.

وكشف أحد الحسابات أنه تم حظره من جانب لنشره تغريدة وصفت ماسك على ما يبدو بأنه "غير مرغوب فيه" وشخص كان "يائسًا طوال حياته من أن يحبه الناس".

وقال المستخدم إنه "لم يذكر حتى اسم الشخص" ولكن تم حظره بسبب اتهامات بانتهاكه لشروط خدمة تويتر.

وأوضح مستخدم آخر إن حسابه مقفل بعد أن وصف موقع تويتر تغريدته بأنها "سلوك بغيض"، حيث تم تعليقه لمدة أسبوع بعد تغريدة تنتقد إيلون ماسك وعودة ترامب للمنصة.

كما قال أحد حسابات Twitter إنه تلقى إشعارًا من تويتر يوجهه إلى حذف تغريدته، بعد كتابته "لكي نكون واضحين، إيلون ماسك عاهرة تتهرب من دفع الضرائب".

طرح ماسك الشهر الماضي خططًا لإنشاء "مجلس تعديل محتوى" على تويتر يتكون من أشخاص لديهم "وجهات نظر متنوعة على نطاق واسع".

وفي ذلك الوقت، كتب على تويتر أنه لن يتم إعادة أي حسابات قبل اجتماع المجلس، لكنه سمح منذ ذلك الحين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالعودة إلى المنصة، على الرغم من أن ترامب لم يبدأ بعد في التغريد مرة أخرى.

كما قال ماسك أيضا إن الأشخاص الذين تم تعليق حساباتهم لأسباب "طفيفة ومشكوك فيها" سيتم إطلاق سراحهم من "سجن تويتر"، ولكن ما يحدث يختلف كثيرا عن المساحة التي يتحدث عنها.