أمطار رعدية وسيول تضرب السعودية .. إجراء عاجل من «الدفاع المدني السعودي»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الدفاع المدني السعودي عن إطلاق موقع لاستقبال طلبات المتضررين من الأمطار التي شهدتها جدة الخميس الماضي.

ومن المقرر أن يتم التقديم ورفع المستندات عبر الموقع، دون الحاجة لمراجعة مقر المديرية، عبر الرابط التالي:

https://my.998.gov.sa/damagereport/

وتوقع المركز الوطني للأرصاد تكرار هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من الإثنين إلى الأربعاء، حيث تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة العربية السعودية، يصاحبها التأثيرات تساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدني للرؤية الأفقية.

السيول

وتشهد حالة الطقس في المملكة من مساء الإثنين إلى الأربعاء المقبل هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق المملكة، وهي تبوك والتي تشمل تبوك والوجه وضباء وحقل ونيوم شرما وأملج وتيماء ومناطق الحدود الشمالية وهي رفحاء وعرعر وطريف، ومناطق الجوف وهي سكاكا، ودومة والجندل والقريات، وطبرجل.

مناطق مكة المكرمة

وحذر المركز الوطني للأرصاد من امتداد يومي الثلاثاء والأربعاء لتشمل مناطق المدينة المنورة وهي المدينة المنورة والمهد ووادي الفرع والحناكية وخيبر والعلا والعيص وينبع وبدر، وكذلك مناطق حائل وبقعاء والغزالة والشنان ومعظم محافظات المنطقة.

وتصل الأمطار أيضا إلى مناطق مكة المكرمة ومنها العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وخليص والليث.

وفاة شخصين

وعاشت جدة ، مأساة كبيرة هذا الأسبوع بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة، والتى وصلت إلى حد السيول، لتغرق الطرقات وتغلق الأنفاق وتدمر مئات السيارات، وأعلنت إمارة مكة المكرمة، وفاة شخصين بسبب الأمطار الغزيرة التى هطلت صباح اليوم على الإمارة، كما أهابت بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، حجم الدمار الذى طال عددا كبيرا من السيارات التي غطتها مياه الأمطار، فيما جرفت مياه السيول عددا آخر فى الأحياء السكنية.

وسجّل المركز الوطنى للأرصاد فى المملكة العربية السعودية، أعلى كمية أمطار على محافظة جدة، وذلك من 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، فى جنوب المحافظة والتي بلغت 179 مليمتراً.