شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل تسريب بيانات وأرقام واتساب فى مصر وبعض الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير صادر عن Cybernews، أنه حدث تسريب قاعدة بيانات أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بـواتساب والتي تضم حوالي 487 مليون مستخدم للبيع في "منتدى مجتمع القرصنة".

تخص هذه الأرقام مستخدمي واتساب من 84 دولة حول العالم، من قاعدة بيانات حديثة، حيث استخدم المتسلل تقنية تسمى "الكشط" لجمع المعلومات الشخصية لمستخدمي واتساب، وفقاً للتقرير.

ويشير التقرير الذي شاركه البائع إلى أن أرقام هواتف المستخدمين في العديد من البلدان من بينها:

مصر بـ 34 مليون مستخدم.

الولايات المتحدة بـ 32 مليون مستخدم.

المملكة المتحدة بـ11 مليون مستخدم.

وروسيا بـ 10 ملايين مستخدم.

إيطاليا بـ 35 مليون مستخدم.

المملكة العربية السعودية بـ 29 مليون مستخدم.

الهند أكثر من 6 ملايين مستخدم.

وقال متحدث باسم واتساب لموقع "Gadgets 360" إنه لا يوجد دليل على "تسرب البيانات" من واتساب.