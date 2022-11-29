شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب بيانات أرقام الهواتف الخاصة بواتساب لـ45 مليون مصرى وعرضها للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن Cybernews، بتسريب قاعدة بيانات أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بـواتساب والتي تضم حوالي 487 مليون مستخدم للبيع في "منتدى مجتمع القرصنة"، ويقال إن هذه الأرقام تخص مستخدمي واتساب من 84 دولة، من قاعدة بيانات حديثة، ويقال إن المتسلل استخدم تقنية تسمى الكشط لجمع المعلومات الشخصية لمستخدمي واتساب.

ونشر مستخدم إعلانًا على منتدى قرصنة شهير لبيع أرقام الهواتف المحمولة لحوالي 487 مليون مستخدم واتساب، حيث يدعي المتسلل أنه حصل على قاعدة بيانات تضم أكثر من 32 مليون عدد من المستخدمين الأمريكيين والتي تم تسعيرها بمبلغ 7000 دولار، وفقًا للتقرير.

وقال التقرير إن الأرقام الخاصة بحوالي 45 مليون مستخدم في مصر وحوالي 35 مليون مستخدم في إيطاليا معروضة للبيع أيضًا، ويدعي المنشور أنه كان قادرًا على الحصول على رقم 1097 بالمملكة المتحدة و 817 رقمًا أمريكيًا، استخدم الشخص تقنية تسمى الكشط، لجمع المعلومات العامة، للحصول على هذه الأرقام، ويشير التقرير إلى أنه يمكن حتمًا استخدام أرقام الهواتف المسربة لأغراض التسويق والتصيد الاحتيالي وانتحال الهوية.

وقال متحدث باسم واتساب لموقع "Gadgets 360" إنه لا يوجد دليل على "تسرب البيانات" من واتساب.

وفي الوقت نفسه، تم الآن تسريب بيانات حوالي 5.4 مليون مستخدم على تويتر تم طرحها للبيع في وقت سابق من هذا العام على منتدى عبر الإنترنت.