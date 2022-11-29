شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريم ميتا 265 مليون يورو بسبب نشر بيانات مستخدمى فيس بوك عبر الانترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت لجنة حماية البيانات الايرلندية غرامة قدرها 265 مليون يورو (277 مليون دولار) على Meta لفشلها في منع الملايين من أرقام الهواتف المحمولة لمستخدمي Facebook وبيانات أخرى من الانتشار عبر الإنترنت، حسبما ذكرت صحيفة إندبندنت.

وتعتبر بذلك الغرامة الثانية التي تفرضها لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) في الأشهر القليلة الماضية فقط، بعد غرامة قدرها 405 ملايين يورو (402 مليون دولار في ذلك الوقت) صدرت في سبتمبر في الأشهر الـ18 الماضية فقط، وفقا لتقرير engadget.

وصدرت العقوبة ردًا على تسرب بيانات 533 مليون مستخدم على فيسبوك تم الإبلاغ عنها في أبريل من العام الماضى، وشمل ذلك أرقام الهواتف وتواريخ الميلاد وعناوين البريد الإلكتروني والمواقع والمعلومات التي يمكن استغلالها فى التصيد الاحتيالى والهجمات الأخرى.

وقالت DPC إن المعلومات الخاصة بالقضاة الحاليين وضباط السجون والأخصائيين الاجتماعيين والصحفيين وغيرهم نُشرت على الإنترنت.

وألقى Meta باللوم في الهجوم على "جهات فاعلة سيئة"، لكن المنظم الأيرلندى قال إن الشركة فشلت فى الامتثال لالتزامات اللائحة العامة لحماية البيانات الخاصة بـ "حماية البيانات حسب التصميم والتقصير"، ووافقت سلطات حماية البيانات الأخرى فى الاتحاد الأوروبى على قرار DPC".

وأكدت ميتا لصحيفة وول ستريت جورنال أنه تم تصحيح الخلل مرة أخرى في عام 2019، وقالت الشركة إنها ستراجع قرار DPC Ireland، لكنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستستأنف، وأضاف المتحدث: "نشر البيانات غير المصرح به أمر غير مقبول ويتعارض مع قواعدنا".

وفي العام الماضي، فرضت DPC غرامة قدرها 225 مليون يورو على شركة Meta على WhatsApp (267 مليون دولار) لعدم تقديم تفاصيل عن كيفية مشاركة بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي مع Facebook، كما تم فرض غرامة قدرها 17 مليون يورو (18.6 مليون دولار) على 12 انتهاكًا منفصلاً للبيانات، وغرامة 405 ملايين يورو (402 مليون دولار) بسبب تعاملها مع إعدادات خصوصية الأطفال على Instagram.