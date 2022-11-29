شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيتكوين تحقق مكاسب ضئيلة وارتفاع التقييم الإجمالى لسوق العملات المشفرة 0.96% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت البيتكوين اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر، بمكاسب ضئيلة بنسبة 0.20 %، حيث شهد شهر نوفمبر صعودًا وهبوطًا هستيريًا في سوق العملات المشفرة، وفقاً لموقع gadgets360.

ويبلغ سعر البيتكوين حاليًا 16،250 دولارًا، كما هو الحال منذ حوالي أسبوعين حتى الآن، حيث ظلت أقدم عملة مشفرة قريبة من نقطة السعر هذه حتى في البورصات الدولية مثل Coinbase و Binance و CoinMarketCap وسط الركود المستمر في العملة المشفرة.

وتبعت إيثر البيتكوين وشهدت مكاسب صغيرة بنسبة 0.64 % ويتم تداول إيثر حاليًا بسعر 1،182 دولارًا، في البورصات الدولية.

في حين نما DOGE بنسبة 6.24 % ليتداول عند 0.10 دولار، وارتفع سهم SHIB بنسبة 1.76 في المائة ليبلغ 0.0000091 دولارًا.

وأظهرت بيانات CoinMarketCap أن التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة ارتفع بنسبة 0.96 % ليبلغ 826.74 مليار دولار.

على الرغم من تباطؤ السوق الحالي، فإن داعمي العملات الرقمية ليسوا مستعدين للتراجع عن ثقتهم في صناعة الأصول الرقمية.

قال بنك JP Morgan في تقريره الأخير، أنه في المستقبل القريب، ستندمج صناعة العملات المشفرة مع التمويل التقليدي مع زيادة الرقابة التنظيمية، كما قررت السلفادور أيضًا إضافة بيتكوين واحد كل يوم إلى خزينتها.