شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" يحتفل بالفرق الصاعدة فى بطولة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محرك البحث جوجل اليوم الثلاثاء، بالفرق الصاعدة في بطولة كأس العالم، حيث يقام اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات فى بطولة كأس العالم 2022.

وجاء احتفال جوجل من خلال تغيير شكل محرك البحث إلي 4 أزواج من الأحذية، حيث يمثل كل زوج من الأحذية شعار أو علم كل فريقين، الفريق الأول، الاكوادور - السنغال وهولندا – قطر، ثم ويلز - إنجلتر و إيران - الولايات المتحدة .

وتقام مباراتان فى المجموعة الأولى فى الخامسة مساءً، وتقام مباراتان أخريان فى المجموعة الثانية فى التاسعة مساءً، وسيتم من خلالهما تحديد تأهل 4 فرق لدور الـ16 من البطولة.

في 20 نوفمير الماضي احتفل محرك البحث العملاق بإطلاق الحدث الضخم برسم شعار مبتكر متحرك، يحتوى على حذاءين متحركين يركلان كرة القدم، إذا نقرت على رسومات الشعار المبتكرة، فستنتقل إلى صفحة كأس العالم قطر 2022.

وتم استبدال حرف O من كلمة Google لتكون على شكل كرة قدم ملونة باللونين الأصفر والأزرق لتصبح مثل نفس الكرة التي يقوم الحذاءين بتمريرها.