شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: إيلون ماسك يريد جعل رسوم الاشتراك 50٪ من إيرادات تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراهن إيلون ماسك على أن العائدات من الاشتراكات يمكن أن تبدأ في حل مشاكل إيرادات تويتر، لكن البيانات تظهر أن العديد من المستخدمين قد لا يكونون على استعداد للدفع مقابل استخدام النظام الأساسي، حيث قال ماسك إنه يريد أن تمثل الاشتراكات 50٪ من إجمالي إيرادات تويتر، وفقًا لرسالة شاركها كيسي نيوتن على تويتر.

ومع ذلك، فقد وجد استطلاع أجرته شركة The Harris Poll، وهي شركة أبحاث واستشارات سوقية عالمية، أن نصف مستخدمي تويتر المتكررين في الولايات المتحدة قالوا إنهم سيتخلون عن المنصة إذا كانت مصحوبة برسوم اشتراك شهرية.

ووفقا لما ذكره موقع "Business insider"، استطلعت الشركة 2063 بالغًا أمريكيًا، من بينهم 1212 مستخدمًا على تويتر، من 20 أكتوبر إلى 28 أكتوبر، وهو الأسبوع الذي تولى فيه ماسك إدارة الشركة.

وقالت بينار يلدريم، أستاذ التسويق والاقتصاد في مدرسة وارتون، إن تقديم نموذج اشتراك إلى تويتر قد يدفع المستخدمين بعيدًا عن المنصة، مضيفة أن العديد من المستخدمين ينتظرون لمعرفة ما إذا كان تويتر يعتمد على الاشتراك.

وأوضحت: "أدت المخاوف بشأن تغييرات الاشتراك إلى قيام بعض المستخدمين، سواء من أصحاب المكانة الأعلى مثل بعض المشاهير أو المستخدمين العاديين، بالتعبير عن رغبتهم في استكشاف منصات أخرى".

وأكدت: "إذا أصبح نموذج الإيرادات في النهاية يضطر كل شخص على تويتر إلى دفع الثمن، فسيؤدي ذلك بوضوح إلى حركة من المستخدمين الذين قد يجدون أن وجودهم على تويتر أمر مكلف للغاية."