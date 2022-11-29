شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على موعد طرح جهاز الألعاب PlayStation 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريب جديد عن وثيقة توضح موعد متوقع لإطلاق جهاز الألعاب القادم من سوني PlayStation 6 والذى من المنتظر ان يكون في 2027، وذلك ضمن فحص CMA للسلطة التنظيمية في المملكة المتحدة بشأن استحواذ مايكروسوفت على Activision Blizzard بقيمة 69 مليار دولار، ووفقا للتقرير فقد تفقد PlayStation حقوقها في سلسلة Call of Duty بحلول عام 2027 وهو نفس الموعد المحدد لإطلاق الجيل الجديد من أجهزة PlayStation.

ورغم أنه تم إخفاء التواريخ، لكن سوني تخطط لتقديم وحدات تحكم الألعاب من الجيل التالي بعد عام 2027، ويجب أن يكون فقدان Call of Duty مصدر إحباط كبير لشركة Sony، ومن غير المعروف ما إذا كانت Sony قد قبلت عرض مايكروسوفت لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى الاتفاقية الحالية التي أبرمتها مع Activision، وإذا تم إصدار وحدة تحكم جديدة بحلول عام 2028، فسيكون لجهاز PS5 دورة حياة مماثلة لوحدات تحكم PlayStation الأخرى، والتي تقترب من 8 سنوات.

بلاي ستيشن 6

نظرًا لأن Call of Duty منحت تقليديًا مزايا حصرية لمنصة PlayStation مثل الوصول المبكر والعناصر داخل اللعبة والمزيد ، فهذه أخبار سيئة لشركة الألعاب، حيث تعد Call of Duty أحد الأصول المهمة للغاية لأي من المنصتين نظرًا لأن العلامة التجارية لا تزال تبيع بشكل جيد للغاية اليوم ولا يبدو أنها تتباطأ.

وفي عام 2023، هناك احتمال كبير بأن نشهد تحديثًا لوحدة التحكم لأن كل من Xbox و PlayStation قد يصدران نماذج محدثة لوحدات التحكم من الجيل التالي الخاصة بهما، وقد تقوم مايكروسوفت بتطوير Xbox Series جنبًا إلى جنب مع PS5 Pro أو Slim، وتشعر شركة Sony بالقلق من أن خسارة Call of Duty 2027 ستجعل وحدات التحكم الجديدة أقل استحسانًا، مما سيؤدي إلى تحول العملاء إلى Xbox ، العلامة التجارية الأكثر صداقة للبيئة.