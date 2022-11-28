شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: تويتر سيضم مليار مستخدم شهريًا بحلول عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع إيلون ماسك أن يكون لدى تويتر أكثر من مليار مستخدم شهريًا بحلول عام 2024 مع استمراره في تنفيذ التغييرات على النظام الأساسي، وفي تغريدة حديثة، شارك ماسك مجموعة من العروض التقديمية لـ "Twitter company talk" التي يخطط لتضمينها في "تويتر 2.0" - وهو مصطلح يستخدمه للإشارة إلى رؤيته لتطبيق التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

وردًا على مستخدم اقتبس منه تغريدة قال فيها "هذا ما يبدو عليه الفشل لليسار"، قال ماسك: "أعتقد أنني أرى طريقًا إلى تويتر يتجاوز المليار مستخدم شهريًا خلال 12 إلى 18 شهرًا"، وقال متحدث باسم تويتر لرويترز الشهر الماضي إن 238 مليون مستخدم في الربع الثاني من العام الجاري.

وأظهر أحد الرسوم البيانية التي شاركها الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX أن عمليات الاشتراك كانت في مستوى قياسي، ويظهر آخر ، يبدو أنه قديم، أن الدقائق النشطة كانت أيضًا في أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومع ذلك، فقد اطلع موقع Insider على بيانات جمعتها شركة Global Wireless Solutions ، وهي شركة استشارية، حول استخدام تويتر استنادًا إلى استخدام الهاتف الذكي لـ 200000 أمريكي.

ووجدت أن عدد الجلسات اليومية على تويتر بين 28 أكتوبر و 19 نوفمبر كان أقل بنسبة 3٪ من الفترة بين 2 أكتوبر و 27 أكتوبر، وهو اليوم الذي تولى فيه ماسك زمام الأمور، كما أظهر تقرير داخلي حديث تم تسريبه لرويترز أن تويتر كان يتخلص من أكثر مستخدميه نشاطا، أو "مغردات تويتر الثقيلة"، وفي حين أنهم يمثلون أقل من 10٪ من إجمالي المستخدمين الشهريين، إلا أنهم يمثلون 90٪ من جميع التغريدات ونصف الإيرادات العالمية للشركة.

وقالت الوثيقة إن "مغردًا كثيفًا" كان يسجل الدخول من ست إلى سبع مرات يوميًا ويغرد ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع، حسب ما أوردته رويترز، وقال ماسك في تغريدة في أبريلإن بعض حسابات تويتر الأكثر متابعةً، مثل باراك أوباما وجوستين بيبر، نادرًا ما تغرد و"تنشر القليل جدًا من المحتوى".

وذكرت شريحة أخرى شاركها ماسك أن تويتر يقوم الآن بالتجنيد بعد تسريح جماعي للعمال والاستقالات.