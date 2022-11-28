نصائح هامة وتحذير من الأرصاد

الشارقة - اميمة ياسر - حذّرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الأيام المقبلة وخصوصا الساعات المتأخرة من الليل، حيث يكون الطقس باردا.

وقالت إن درجات الحرارة ستتراوح بين 23 و24 درجة على القاهرة الكبرى، لافتة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والسحب الحالية التى تحجب أشعة الشمس، وهذا ما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وتنخفض الحرارة ليلا بشكل ملحوظ، وتصل الحرارة على القاهرة لـ15 درجة وبعض المناطق لـ11 درجة.

وأوضحت أن هناك فرصة لسقوط الأمطار اليوم على محافظة البحر الأحمر والسواحل الشمالية وبعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد وتكون أمطار خفيفة قد تمتد إلى القاهرة مساء اليوم حتى الثلاثاء، لافتة إلى أن بداية من يوم الأربعاء تقل فرص الأمطار ويستقر الطقس.

كما حذرت غانم من الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية، والتي تنتهي مع بداية سطوع الشمس.

6 نصائح للحفاظ على السلامة أثناء موسم الأمطار

- لا تلمس الأسلاك الكهربائية

من أهم نصائح السلامة لموسم الأمطار الابتعاد عن الأسلاك الكهربائية، خاصة تلك التي إما سقطت من المطر الغزير أو تتدلى بشكل غير مستقر من المنازل نتيجة سقوط الأمطار عليها؛ وذلك لأن الأسلاك في الغالب لا تزال حية ويمكن أن يؤدي لمسها إلى الوفاة، ويجب أيضا تثقيف الأطفال حول أهمية الابتعاد عن الأسلاك والأعمدة الكهربائية أثناء موسم الأمطار.

- تجنب المشي في المطر

من أهم الاحتياطات التي يجب اتخاذها خلال موسم الأمطار هي الابتعاد عن المياه الموجودة على الطريق، حيث تبدو برك المياه هذه نظيفة بشكل واضح ولكنها تحتوي على مجموعة من البكتيريا، والتي يمكن أن تؤدي إلى عدد من الأمراض الفيروسية والالتهابات الفطرية.

- القيادة ببطء وحذر

حوادث الطرق شائعة جدًا خلال موسم الرياح الموسمية، ولهذا السبب يحتاج السائقون إلى توخي الحذر الشديد في هذا الطقس، لذلك يُنصح بتجنب السرعة.

علاوة على ذلك، يجب الحذر من ركوب الدراجات النارية أثناء هطول الأمطار، لأنها تميل إلى الانزلاق والسقوط بسهولة على الطرق المبتلة، وإذا كنت تقود سيارة، فاحذر من سائقي الدراجات من حولك.

أفصل الأجهزة الإلكترونية

يجب الحرص على فصل الأجهزة الإلكترونية أثناء هطول الأمطار الغزيرة، والسبب وراء ذلك هو تذبذب الجهد وسفك الأحمال، حيث يمكن أن يؤدي الجهد العالي أو المنخفض للغاية إلى إتلاف الأجهزة.

- التأكد من إغلاق النوافذ بشكل صحيح

يجب التأكد من إغلاق النوافذ بالكامل لتجنب دخول الماء إلى المنزل أثناء هطول الأمطار الغزيرة، وذلك لأن المطر لا يضر طلاء الحائط والأرضيات فحسب، بل يمكن للمياه أيضًا أن تدخل للأسلاك، مما قد يكون كارثيًا.

- الاحتفاظ بمظلة و معطف واق من المطر

من الضروري الاحتفاظ بمظلة في متناول اليد خلال موسم الرياح الموسمية، حيث لن تمنعك هذه العادة من الوقوع في المرض فحسب، بل ستساعدك أيضًا على حماية أغراضك الثمينة مثل الهاتف المحمول والمحفظة والبطاقات من التبلل أثناء هطول الأمطار، ويُنصح أيضًا بحمل متعلقاتك في أكياس بلاستيكية صغيرة خلال موسم الأمطار.

مجموعة من النصائح المهمة

1- أثناء المطر قد تصبح الطرق والأرصفة منزلقة للغاية، فعليك المشي بعناية للتجنب السقوط أو التعرض لأي إصابة، وارتداء الأحذية المقاومة للانزلاق؛ مثل البوت الطويل المخصص لأجواء المطر وهو مصنوع من مادة بلاستيكية ويسمى ران بوت وبوت الفروسية Tall Riding Boots، أو هاف أنكل بوت، وsafety shoes.

2- تجنب المشي أو المكوث تحت المطر، حتى لا تُصاب بالتهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد والأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي، والخروج في المطر والسيول للضرورة القصوى، وحماية ملابسك من البلل عن طريق اصطحاب شمسية جيدة تتحمل الأمطار الكثيرة والسيول ولا تنكسر بسهولة.

3- ارتداء الملابس الثقيلة؛ مثل الجاكت المنتفخ pump أو المعاطف الجلدية ذات "الزنط" أو "الكولة العالية" أو الياقة الفرو والجوارب والقفازات السميكة وغطاء للأذنين، لتجنب برودة الجو والحفاظ على درجة حرارة الجسم ورطوبته.

4- احرص على اقتناء بالطو المطر في أغراضك، وهو أحد أخف أنواع الجواكت، يأتي مصنوعًا عادةً من النايلون أو البوليستر، ووظيفته الوحيدة هو حماية ملابسك من ماء المطر وليس تأمين الدفء لك.

5- اتباع نظام غذائي صحى والإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوى على الفيتامينات خاصةً فيتامين سي، والمعادن مثل الفواكه الطازجة والخضراوات، كما ينصح بالإكثار من شرب الماء والعصائر الطازجة لتقوية المناعة مثل عصير الليمون والجوافة والبرتقال بجانب البطيخ والبنجر والتفاح والكيوي، وبعض المشروبات الساخنة والتي تعطي شعورا بالدفء، مثل الكاكاو الساخن باللبن حمص الشام بالزنجبيل والكركم، ومشروب القرفة بالزنجبيل، والكمون بالليمون والكركم بلبن خال من الدسم.

6- غسيل اليدين جيدًا، وتجنب أساليب نقل العدوى مثل لمس الأنف أو الفم، ويفضل استخدام أشيائك الشخصية فقط.

7- حتى إن كان الطقس حارًا يفضل الابتعاد عن المشروبات المثلجة أو الباردة، وشرب المشروبات الدافئة التي تعزز مناعتك ضد الأمراض.

8- تجنب التواجد تحت الأماكن الآتية: "اللوحات الإعلانية، بجانب أعمدة الإنارة، أو أكشاك الكهرباء، أو أسفل البلكونات القديمة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو في الجراجات السفلية، أو أماكن احتمال سقوط الأشجار".

9- التزام قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، حتى يتسنى التحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار، فضلاً عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية

10- يجب الاهتمام بمتابعة أخبار تنبؤات الطقس والأحوال الجوية خلال زيارتك، لتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات الازمة.