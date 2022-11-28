شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. توفير مكالمات 5G والإنترنت قريبًا على الرحلات الجوية فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم حظر استخدام الهاتف الذكي - للبيانات والمكالمات - في عدد غير قليل من المناطق في العالم خلال رحلات الطيران، ومع ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركات الطيران ستكون قادرة على توفير أحدث تقنيات 5G على طائراتها، وقال مجلس الإدارة في بيان صحفي: "قامت اللجنة بتحديث القرار التنفيذي بشأن الطيف للاتصالات المتنقلة على متن الطائرات، وتحديد ترددات معينة لتقنية 5G أثناء الطيران".





ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟سيتمكن الركاب على متن الرحلات الجوية في الاتحاد الأوروبي من استخدام هواتفهم المحمولة بأقصى طاقتها وميزاتها، تمامًا كما هو الحال مع شبكة الهاتف المحمول الأرضية 5G، و"ستتيح شبكة الجيل الخامس خدمات مبتكرة للأفراد وفرص نمو للشركات الأوروبية، وقال تييري بريتون، مفوض الأسواق الداخلية بالاتحاد الأوروبي، "لم تعد السماء حدًا عندما يتعلق الأمر بالإمكانيات التي يوفرها الاتصال فائق السرعة وعالي السعة".

وسيتمكن المسافرون على متن شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي من الاتصال بخلية بيكو والتي ستتصل بعد ذلك على الأرض عبر شبكة القمر الصناعي. "يتم تقديم الخدمة داخل مقصورة طائرة مجهزة باستخدام معدات شبكة خاصة، ما يسمى بـ" خلية بيكو "، لربط المستخدمين وتوجيه المكالمات والنصوص والبيانات، عادةً عبر شبكة القمر الصناعي، بين الطائرة و شبكة الهاتف المحمول الأرضية "، أشارت المفوضية الأوروبية.





هل سيكون استخدام 5G على متن طائرة آمنًا؟ووفقًا لتقرير صادر عن The Telegraph، قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إن اتصال 5G أثناء الرحلة لن يخلق أي مشاكل تتعلق بالسلامة لأن الترددات المستخدمة تختلف عن تلك التي يستخدمها الطيارون في اتصالات قمرة القيادة. ستستخدم الهواتف الذكية على الرحلات الجوية طيف 5 جيجا هرتز بينما تستخدم الطائرات 4.2 جيجا هرتز -4.4 جيجا هرتز للاتصال.