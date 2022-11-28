شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تكشف عن مهمات بعثة الفضاء المأهولة "شنتشو-15".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وكالة الفضاء المأهول الصينية سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-15" فى الساعة الحادية عشر مساء غدا الثلاثاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربى الصين.

وكشفت الوكالة اليوم الاثنين أن رواد سفينة الفضاء "شنتشو-15" سيحلون محل أفراد الطاقم الثلاثة للسفينة "شنتشو-14" في المدار، وسيقومون بالتحقق من الإقامة الطويلة الأمد في محطة الفضاء الصينية بتكوينها المؤلف من ثلاث وحدات.



رواد فضاء صينيين

وقال جي تشي مينغ، مساعد مدير الوكالة المذكورة، في مؤتمر صحفي إن المهمة "شنتشو-15" ستكمل المرحلة الأخيرة من بناء محطة الفضاء وستبدأ المرحلة الأولى من أعمال التطبيق والتطوير بالمحطة، بحسب موقع وكالة شينخوا.