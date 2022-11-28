10 حلول لمشكلة الميكرفون لا يعمل في هواتف اندرويد

حل مشكلة الميكرفون لا يعمل في هواتف أندرويد..منذ متى تستخدم هاتفك؟ شهور؟ سنة؟ سنوات؟ الهواتف المحمولة بطبيعة حالها هي سلع استهلاكية، مع الوقت قد يتعرض هاتفك لأي مشكلة، كمشكلة الميكرفون لا يعمل على سبيل المثال، ولكن لا تقلق فلا توجد مشكلة بلا حل، تحدثنا سابقًا عن مشاكلٍ أخرى وحلولها كحل مشكلة عدم ظهور شبكة الوايفاي بهواتف الأندرويد، ومشكلة بطء شحن الهاتف، وعلى غرار حل هذه العقبات، فنتحدث اليوم عن جميع الحلول الممكنة لمشكلة الميكرفون لا يعمل في هاتفك الأندرويد! تابع لتتعرف على المزيد.

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أعد تشغيل هاتفك

تحدثنا مِرارًا وتكرارًا عن فائدة إعادة تشغيل الهاتف، والذي يعد حلًا قمنا باقتراحه لجميع المشاكل التي يتم مواجهتها أثناء استخدام الهاتف الذكي على وجه العموم، وبالتالي لن نستثنيه في مشكلة الميكرفون لا يعمل؛ لذا قم بإعادة تشغيل هاتفك؛ لترى ما إذا تم حل مشكلتك أم لا، وإذا لم يحدث..توجه إلى الحل التالي.

إعادة تشغيل تطبيق

فإذا واجهتك مشكلة الميكرفون لا يعمل مع تطبيقٍ معيّن، ففي تلك الحالة قد تكون المشكلة بكل تأكيد في التطبيق الذي تجد صعوبة في استخدام الميكرفون من خلاله، وهذا يتطلب منك إعادة تشغيله، وهذا يكون في صورتين:

إزالته من الخلفية:

حيث تقوم بغلق هاتفك وإزالته من الخلفية ومن مدير العمليات، ليتم مسحه من ذاكرة التخزين المؤقت في المعالج والرام الخاصة بهاتفك؛ ومنها يمكنك فتحه مجددًا بشكلٍ طبيعيّ.

فرض الإيقاف

يكون فرض الإيقاف بمثابة إعادة تشغيل قوية للتطبيق، فعندما تقوم بفرض الإيقاف لتطبيقٍ ما فأنت تقوم بإلغاء وجوده على هاتفك، فيمكنك إجراء فرض الإيقاف للتطبيق الذي يضعك في مواجهة مع مشكلة الميكرفون لا يعمل، ثم يمكنك التجربة لتجد..هل تم حل مشكلتك أم لا! إذا لم يحدث..أنتقل للحل التالي.

تنظيف الميكرفون

بمرور الوقت..بطبيعة الحال يتعرض الهاتف للأتربة مع كثرة تعرضه للهواء أثناء استخدامك له، فعلى المدى البعيد بالتأكيد سأتيك الكثير من الهواء المحمّل بالأتربة والتي تتراكم على مسام الهاتف؛ والتي تتمثل في مخرجي السماعات والمايكرفون! والذي يعرضك لمشكلة الميكرفون لا يعمل، لذا فما عليك حينئذٍ أن تقوم بتنظيف مخرج الميكرفون بفرشاة ناعمة بعد غمسها في قليلٍ من الكحول، وتنظيف الميكرفون بها بروية ورفق حتى تنتهي؛ وبعدئذٍ يمكنك أن تفحصه مجددًا لترى ما إذا تم حل مشكلتك أم لا.

هل أنت متصل بسماعة لاسلكية؟

إن كنت أحد مالكي ومستخدمي السماعات اللاسلكية (الإربودز أو غيرها) فهي ما أن تتصل بهاتفك من خلال البلوتوث في أول مرة؛ ستتصل تلقائيًا بهاتفك بعدئذٍ في كل مرة تقوم فيها بتفعيل البلوتوث، وماذا إذا قمت بتفعيله عن طريق الخطأ دون أن تشعر؟ ماذا إن قمت بتفعيله للقيام بعملية نقل ملفات، ونسيت أن تغلقه حينئذٍ؟ عِندها سيتصل هاتفك بأقرب سماعة لاسلكية متاحة، ومنها قد لا تستطيع التسجيل من خلال المايك الخاص بالجهاز (خاصة إن كنت متصل بمكبر صوت وليس إيربودز).. مما يسبب مشكلة الميكرفون لا يعمل، فقد تكون المشكلة أن التسجيل حينئذٍ يقتصر على ميكروفون الهاتف فقط، كأن لا تدعم السماعة التسجيل أو أن يكون الميكرفون الخاص بها معطلٌ بشكلٍ ما..لذا قم بتجربة هذا الحل، وإن لم يفلح..انتقل لما يلي.

هل تأكدت من أذونات الميكرفون؟

قد تحدثنا سلفًا عن أمرٍ كهذا في شرحنا لكيفية إلغاء الأذونات لاستخدام الميكرفون للتطبيقات المسموح لها باستخدامه والعكس! اقتضت سياسة الأمان في نظام أندرويد الآن مع مرور الوقت عدم السماح لكل التطبيقات باستخدام الميكروفون إلا تطبيقات افتراضية معينة كتطبيق الإتصال، لذا عند استخدامك لتطبيق مثل الماسنجر على سبيل المثال ووجدت أنه لا يمكنك التسجيل..توجه إلى الإعدادات/ الخصوصية/ الأذونات/ أذونات الميكرفون..لتجد ما إذا تم منع الماسنجر من استخدام الماسنجر أم لا (وتختلف طريقة تفقّد الأذونات من هاتفٍ إلى آخر).

هل تأكدت من صلاحية الوصول إلى الميكرفون؟

إضافة إلى ما سبق ذكر في الفقرة السابقة، فناهيك عن الأذونات؛ والتي تتعلق بكل تطبيقٍ على حدى، إلا أنه قد توفرت ميزة جديدة لتعزيز الخصوصية والأمان في هواتف أندرويد (وتحديدًا ريلمي على حد اكتشافي لتلك الخاصية في هاتفي وحتى أنني قمت بالتحدث عنها سلفًا) ألا وهي ميزة التحكم في صلاحية الوصول إلى الميكرفون، أتريد إلغاءه؟ أم تريد تفعيله؟ وفي حال واجهت مشكلة الميكرفون لا يعمل، تفقد صلاحية الوصول للميكرفون إن كنت قد سهيت عن إلغائك الفعلي لها! فهي تمنعك حتى من القيام بالإتصال الهاتفي العادي.

هل هاتفك محدث لآخر إصدار؟

بقدر تميز نظام أندرويد باستقراره بوجهٍ عام (بغض النظر عن جودة السوفتوير الخاص بكل شركة) إلا أنه يمكن أن تواجهك مشاكل مفاجئة أثناء استخدامك لهاتفك الاندرويد، كمشكلة الميكرفون لا يعمل، والتي قد تكون مشكلة عامة حينئذٍ؛ فترسل الشركة المصنعة تحديث لحل المشكلة في جميع إصدارات الهاتف الذي واجه تلك المشكلة – وهذا إن كانت في هاتف معين – وإذا لم يكن فترسلها لجميع هواتفها.

لذا عليك أن تتأكد من تحديثك لهاتفك لآخر إصدار، ثم تقوم بفحص الميكرفون مجددًا لترى ما إذا تم حل مشكلتك أم لا..وإذا لم يكن! توجه إلى الحل التالي.

ضبط المصنع لهاتفك

وضبط المصنع دومًا يكون الملجأ الأخير لأي مشكلة تواجهها في هاتفك، فإذا نفذت من الحلول، وقد غلبك اليأس في حل مشكلة الميكرفون لا يعمل، فيمكنك حينئذٍ أن تقوم بعمل ضبط المصنع لهاتفك، فضبط المصنع يقوم بحذف كل شيء على هاتفك من جذوره عدى أساسيات وتطبيقات النظام الإفتراضية، وقبل أن تقوم بضبط المصنع تأكد من انك قمت بنسخٍ احتياطيّ للأشياء المخزنة على هاتفك (المهم منها على الأقل)/ وأن لا تعد ضبط المصنع وهاتفك أقل من 50%.

وإن لم يفلح..توجه إلى أحد المحترفين في صيانة الهواتف..فغالبًا مشكلتك حينئذٍ تندرج تحت مشاكل الهاردوير وليس السوفتوير.