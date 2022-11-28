شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض قيمة البيتكوين بنسبة 2.37 % خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت البيتكوين اليوم الاثنين، 28 نوفمبر، بخسارة في القيمة بنسبة 2.37 %، حيث يتم تداولها، بسعر 16111 دولارًا، هذا هو الأسبوع الثاني على التوالي حيث فشلت أقدم عملة مشفرة في تجاوز هذا السعر في البورصات الدولية مثل Binance وCoinbase.

ويتم تداول إيثر بسعر 1163 دولارًا بعد تسجيل خسارة بنسبة 4% خلال تعاملات اليوم، وفقاً لموقع gadgets360.

كما شهدت كل من Binance Coin وCardano وPolygon وPolkadot وLitecoin خسائر، بينما ارتفعت قيمة Dogecoin بنسبة 5.56٪ لتصل حول نقطة السعر 0.095 دولار .

انخفض تقييم سوق التشفير العالمي بنسبة 2.47 % خلال الـ 24 ساعة الماضية ويقف حاليًا عند 819.58 مليار دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

كان شهر نوفمبر مليئًا بالصعود والهبوط في سوق العملات المشفرة، حيث انهارت بورصة FTX المشفرة بسبب أزمة السيولة، وانتهى الأمر بإعلان الإفلاس في وقت سابق من هذا الشهر، في تحركات السوق التي تلت ذلك، تم محو أكثر من 200 مليار دولار من سوق العملات المشفرة .

قامت شركة Lemon Cash، في الأسبوع الماضي، وهي بورصة تشفير مقرها الأرجنتين، بتسريح 38 % من موظفي بورصة العملات الرقمية.