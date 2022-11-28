شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: تسجيل مستخدمين جدد على تويتر بلغ "أعلى مستوياته على الإطلاق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك إن تسجيلات المستخدمين الجدد بلغت "أعلى مستوياتها على الإطلاق"، حيث شارك الملياردير مجموعة رسوم بيانية تعرض تفاصيل الوضع الحالي لتويتر ورؤيته للمنصة.

وأضاف تويتر أكثر من 2 مليون مستخدم جديد يوميًا على مدار الأيام السبعة الماضية، وفقًا لأحد الرسوم البيانية التي شاركها ماسك، وأضاف أن عدد الاشتراكات اليومية ارتفع بنسبة 66 % مقارنة بنفس فترة السبعة أيام في عام 2021.

وقال ماسك إن الدقائق النشطة للمستخدم كانت أيضًا في أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث بلغ متوسط قاعدة مستخدمي تويتر ما يقرب من 8 مليارات دقيقة نشطة يوميًا على مدار الأيام السبعة الماضية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30 % عن نفس الفترة من العام الماضي، كما استخدم رسمًا بيانيًا للادعاء بانخفاض انطباعات الكلام الذي يحض على الكراهية مؤخرًا، وفقاً لموقع engadget.

أخبر ماسك جوردان بيترسون أنه يرى "طريقًا إلى تويتر يتجاوز مليار مستخدم شهريًا في 12 إلى 18 شهرًا"، وسيتطلب تحقيق هذا الهدف من تويتر زيادة عدد الاشتراكات بشكل كبير، بافتراض استمرار الشركة في إضافة 2 مليون مستخدم أسبوعيًا، فهذا يعني 104 ملايين مستخدم جديد فقط بحلول نهاية عام واحد، تقول التقارير أن لدى تويتر ما يقرب من 450 مليون مستخدم نشط شهريًا اعتبارًا من عام 2022.