الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على هذه المناطق

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أن البلاد اليوم تشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبري 22 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي أن هناك تكاثر لـ السحب المنخفضة و المتوسطة و السحب الحالية التى تحجب الشمس، و هذا ما يجعل المواطنين بانخفاض درجات الحرارة.

ولفتت الدكتورة منار غانم إلى أن درجات الحرارة فى الليل تنخفض أكثر و الصغر على القاهرة الكبري، تسجل 15 درجة، وبعض المناطق تصل لـ 11 درجة.

وأشارت الدكتورة منار غانم إلى أن البلاد تتأثر بـ كتل هوائية مقبلة من البحر الأحمر، وهذا سيكون له تأثير على تعرض البلاد لـ أمطار اليوم، وأن السواحل الشمالية الغربية، والصعيد، سيتعرضون ايضًا لـ أمطار متوسطة حتى صباح الثلاثاء، و ستصل لـ القاهرة.

وأوضحت الدكتورة منار غانم أنه من يوم الأربعاء سيكون هناك استقرار فى الأحوال الجوية، و أنه من الممكن أن نقول أن طقس اليوم لطيف بأغلب الأنحاء وفرص أمطار خفيفة تمتد للقاهرة ليلا.