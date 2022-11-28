شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرابحون والخاسرون من أزمات تويتر الأخيرة.. سناب شات ودونالد ترامب أبرز المستفيدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذ إيلون ماسك على منصة تويتر مقابل 44 مليار دولار، فيما حصل مساهمو تويتر على 54.20 دولارًا لكل سهم، وعندما يتم الانتهاء من الصفقة، ستصبح الشبكة الاجتماعية شركة خاصة، لكن منذ استحواذ إيلون ماسك على المنصة، سادت حالة من الجدل سواء داخل الشركة أو خارجها فيما يتعلق بسياسة الملياردير الأمريكي في إدارة المنصة العملاقة، صاحب ذلك مجموعة من الأحداث المتضاربة التى خرج منها البعض محققا أرباحا كبيرة، وأخرون حققوا خسارات فادحة.

وفيما يلى نعرض أبرز الرابحون والخاسرون في صفقة استحواذ إيلون ماسك على تويتر:

الخاسرون

-شركات إيلون ماسك "تسلا- سبيس إكس"

كشفت الشركة الاستثمارية Wedbush Securities التي سحبت شركة صناعة السيارات "تسلا" من قائمة أفضل الاستثمارات، إن "السيرك الخاص بتويتر" كما وصفته ـ من إيلون ماسك يؤثر الآن على "العلامة التجارية EV الأصلية لشركة السيارات الكهربائية تسلا"، وجاءت هذه الأخبار من المحلل دان آيفز، الذي لم يلاحظ فقط كيف انخفض سهم تسلا بنسبة 25% منذ إغلاق صفقة تويتر في 27 أكتوبر، ولكن أيضًا أن "تصرفات" ماسك هي صفعة في وجه المستثمرين.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تأتي هذه الأخبار أيضًا بعد يومين فقط من قيام ماسك ببيع ما قيمته 4 مليارات دولار من أسهم تسلا، مما أدى إلى إغراق المستثمرين بالأسهم، وانخفاض صافي ثروة الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إلى أقل من 200 مليار دولار.

كما أدى استمرار بيع ماسك للسهم الخاص بتسلا لجمع أموال كافية لصفقة تويتر إلى خلق دورة غير جيدة للمستثمرين للتنقل فيها.





- تويتر نفسه

أدى استحواذ إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، على شركة تويتر إلى دفع عدد من المشاهير إلى الانسحاب من منصة التواصل الاجتماعي، بينما هدد البعض بالانسحاب، وفقاً لما قاله موقع بزنس إنسايدر، حيث أعلن عدد من المستخدمين، مثل شوندا رايمز والموسيقية سارة باريليس عن مغادرتهم المنصة، بينما قام ليبرون جيمس أسطورة كرة السلة بحثِّ ماسك على معالجة الزيادة في استخدام الألفاظ المهينة والعنصرية في حق ذوي البشرة السمراء.

كما قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن "ثلث المعلنين الكبار في منصة "تويتر" أوقفوا إعلاناتهم خلال الأسبوعين الماضيين"، ونقلت قناة "العربية" عن "واشنطن بوست"، أنه لم يواصل الإعلان على "تويتر" أكثر من ثلث أكبر 100 مسوق في الأسبوعين الماضيين- وفقًا لتحليل الصحيفة لبيانات التسويق - وهو مؤشر على مدى التقلب بين المعلنين بعد سيطرة الملياردير إيلون ماسك على الشركة.

الرابحونسناب شات

استفاد تطبيق Snapchat من توقف الإنفاق الإعلاني عبر تويتر بشكل كبير، ففي شهر أكتوبر؛ بينما انخفض عدد الزيارات لموقع تويتر بنسبة 19%، ارتفع عدد الزيارات لموقع سناب بنسبة 47%، وفقًا لبيانات من شركة التحليلات الرقمية Similarweb.

وتُعد "The Social Element" واحدة من العديد من وكالات الإعلانات التي نصحت عملائها بإيقاف الإنفاق الإعلاني عبر تويتر مؤقتًا في الأسابيع الأولى من تولي ماسك الإدارة، منذ ذلك الحين، طلبت الوكالة من العملاء استخدام "أدوات الاستماع الاجتماعي" Social Listening Tools لمعرفة المنصات البديلة التي يستخدمها جمهورهم.

ماستودون

بعد الهروب الجماعي الكبير من "تويتر"، تدفق مئات آلاف المستخدمين على منصة ماستودون، وهي شبكة تواصل اجتماعي حرة غير مركزية تسوق لنفسها كبديل لموقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر"، وأدي زيادة الاشتراكات الجديدة في الأيام الأخيرة، إلى إرتباك الموقع الجديد و مؤسسه حيث تخوض الشبكة الصغيرة معركة حامية الوطيس لمواكبة ذلك.





المحظورون من تويتر :- دونالد ترامب:

أعاد إيلون ماسك حساب الرئيس السابق دونالد ترامب على تويتر، حيث طرح الملياردير صاحب موقع تويتر السؤال على متابعيه في استطلاع للرأي، وكتب ماسك في تغريدة مستخدمًا عبارة لاتينية ": "لقد تحدث الناس، سيعاد ترامب إلى منصبه"، جاء هذا الإعلان بعد يوم من تصويت ماسك على أتباعه من خلال مطالبة بسيطة بـ "إعادة ترامب"، وأظهر الاستطلاع، حتى مساء السبت، أن 51.8٪ صوتوا بـ "نعم" فيما صوت 48.2٪ بـ "لا"، وفقاً لموقع businessinsider.

وتأتي الاستعادة بعد عامين تقريبًا من طرد ترامب من المنصة في أعقاب أعمال الشغب القاتلة في 6 يناير 2021 في الكابيتول، كانت عودة ترامب إلى تويتر متوقعة على نطاق واسع بعد أن أغلق الرئيس التنفيذي لشركة Tesla صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر.

وقال ماسك في مؤتمر فاينانشيال تايمز في مايو "أعتقد أنه ليس من الصحيح حظر دونالد ترامب، وأعتقد أن هذا كان خطأ، لقد أدى إلى نفور البلاد ولم ينتج عنه عدم وجود صوت لدونالد ترامب، وأعتقد أنه كان قرارًا سيئًا من الناحية الأخلاقية وحماقة في أقصى الحدود."

كاني ويست:

في أقل من 24 ساعة بعد الإعلان عن عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى تويتر، رحب المالك الجديد لموقع التواصل الاجتماعي إيلون ماسك بمغني الراب الأمريكي كاني ويست على المنصة، والذى تم حظره من تويتر بسبب معاداة السامية، وكتب ويست في أول تغريدة له بعد رفع الحظر متابعيه بأنه عاد، وقال: "اختبار، اختبار، التحقق مما إذا كان "تويتر" الخاص بي غير محظور"، ليرد ماسك في تغريدته: "لا تقتل ما تكرهه. احفظ ما تحبه".

وتم حظر Ye - أو Kanye West - من تويتر بعد أن نشر تغريدة معادية للسامية، وقال متحدث باسم تويتر في ذلك الوقت: "تم إغلاق الحساب المعني بسبب انتهاك سياسات تويتر"، وعاد كاني ويست إلى تويتر بعد ساعات من إعادة حساب ترامب، وشارك ماسك استطلاع رأي يسأل الناس عما إذا كان ينبغي على ترامب العودة على تويتر، وكشف لاحقًا عن تفاصيل ذلك الاستطلاع قائلاً إن 51.8٪ من الناخبين يريدون "إعادة الرئيس السابق ترامب إلى منصبه".