شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى مزايا تحديثات جوجل الجديدة؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل عن بعض التحديثات الطفيفة، وإن كانت مفيدة ، لـ Workspace، لكن عندما تنضم إلى مكالمة Google Meet أو تبدأ التقديم على واحدة من ملف المستندات أو جداول البيانات أو العروض التقديمية ، سيكون لديك طريقة أسهل لمشاركة هذا الملف مع الحاضرين الآخرين من خلال لوحة الدردشة الخاصة بالاجتماع.

يمكنك منح كل شخص في المكالمة حق الوصول إلى الملف أو تقييده لاختيار الحضور. ستتمكن جميعًا من التعاون في المستند أو جدول البيانات أو العرض التقديمي أثناء إجراء المكالمة.

تقول جوجل إنها ستأخذ نشاط بحث "جيميل" الأخير في الاعتبار لتحسين نتائج البحث عند استخدام خدمة البريد الإلكتروني على الويب حسبما نقلت Engadget.

تقول الشركة إن هذا سيجعل نتائج بحث "جيميل" أكثر صلة بالسياق. أخيرًا في الوقت الحالي ، هناك ميزة مطلوبة في الطريق إلى "جداول البيانات" ستمكن المستخدمين من تغيير حجم اللوحة الجانبية لمحرر الجدول المحوري. من المفترض أن يكون هذا مفيدًا عندما تكون أسماء بعض أعمدة أو حقول الجدول المحوري طويلة جدًا وتريد رؤية النص بالكامل.

قالت جوجل إن هذه التحديثات ستكون متاحة لجميع مستخدمي Workspace و G Suite في غضون أيام العمل الـ 15 القادمة.

أعلنت الشركة مؤخرًا عن ترقية مرحب بها لخطة Workspace الفردية من خلال زيادة مساحة التخزين من 15 جيجابايت إلى 1 تيرابايت دون أي تكلفة إضافية للمستخدمين.