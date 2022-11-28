شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استعادة الرسائل النصية المحذوفة من هاتفك الآيفون والان مع تفاصيل الخبر
وقدمت Apple الميزة الشهر الماضي عندما طرحت iOS 16 وiPadOS 16 على أجهزة iPhone و iPad، وتعمل الحيلة فقط على الرسائل التي تم حذفها في غضون 30 يومًا - أي شيء يتجاوز ذلك يتم فقده في الأثير.
ولكن إذا كانت هناك رسالة تم حذفها مؤخرًا وتريد استعادتها، فمن السهل جدًا القيام بذلك، ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات:
- افتح تطبيق الرسائل على جهاز iPhone أو iPad واضغط على خيار التحرير في الزاوية اليسرى العليا.
- اضغط على خيار إظهار المحذوفة مؤخرًا، سيكون مصحوبًا بشعار سلة المهملات.
- ثم اختر المحادثات التي تريد استعادتها مرة أخرى إلى صندوق الوارد الخاص بك. بمجرد تحديدها، اضغط فوق خيار الاسترداد.
- أخيرًا، اضغط فوق استرداد الرسائل أو استرداد [الرقم] الرسائل.