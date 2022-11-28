شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تصبح رائد فضاء؟.. الوكالة الأوروبية تعلن عن معايير اختيار دفعتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) هذا الأسبوع عن أول مجموعة جديدة من رواد الفضاء منذ ما يقرب من 15 عامًا، وكذلك عن المعايير الرئيسية التي كانت محل اختيار لهذه الدفعة، فمن بين أكثر من 22500 متقدم، اختارت وكالة الفضاء الأوروبية خمسة رواد فضاء محترفين و 11 احتياطيًا من رواد الفضاء وواحد من ذوى الإعاقة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال جوزيف أشباكر، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية: "نرحب اليوم بالأعضاء السبعة عشر من فئة رواد الفضاء الجديدة لعام 2022".

وأضاف، "تجلب فئة رواد الفضاء من وكالة الفضاء الأوروبية الطموح والموهبة والتنوع في العديد من الأشكال المختلفة لدفع مساعينا ومستقبلنا."

وصفت وكالة الفضاء الأوروبية نفسها بأنها "صاحب عمل متكافئ الفرص"، وقالت إن "أي شخص يفي بالمتطلبات" تمكن من التقدم، ومع ذلك، فإن متطلباتها ليست واضحة تمامًا.





الجنسيةتنظر الوكالة الأوروبية فقط في الطلبات المقدمة من مواطني دولة عضو في الاتحاد الأوروبى أو دولة عضو منتسبة.

هذه الدول هي: النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة بالإضافة إلى سلوفينيا ولاتفيا وليتوانيا.





المؤهلاتيجب أن يكون المتقدمون حاصلين على درجة الماجستير على الأقل من مؤسسة أكاديمية معترف بها في العلوم الطبيعية أو الطب أو الهندسة أو الرياضيات وعلوم الكمبيوتر، ويجب أن يكون لديهم بعد ذلك ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الخبرة المهنية بعد التخرج.

توضح وكالة الفضاء الأوروبية، أن درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، أو درجات الماجستير الإضافية في المجالات المذكورة أعلاه، تعتبر أحد الأمور المدعمة.

المتطلبات

يجب على المتقدمين تلبية مجموعة من المتطلبات التي يجب أخذها في الاعتبار، هذا يشمل:

• الاستعداد لأداء الأنشطة البدنية الشاقة، بما في ذلك المشي والجري ورفع الأشياء الثقيلة والزحف

• على استعداد لتقديم اختبار السباحة

• على استعداد للخضوع للتدريب على الطيران منعدمة الجاذبية

• على استعداد لقضاء وقت طويل في التدريب تحت الماء لمحاكاة الجاذبية الصغرى

• تمتلك رخصة قيادة سارية المفعول، أو تكون على استعداد للحصول عليها

•قادر على العمل في فريق

• خبرة في المواقف الخطرة





اللغة• يجب أن يكون مقدمو الطلبات قادرين على التحدث باللغة الإنجليزية وكتابتها بشكل جيد ، بينما تعد المعرفة الجيدة بلغة أجنبية أخرى "ميزة إضافية".

•التحدث باللغة الروسية هو أحد الأصول، ولكنه ليس مطلبًا، أوضحت وكالة الفضاء الأوروبية أن هذه هي اللغة الرسمية الثانية في محطة الفضاء الدولية ويتم تدريسها خلال تدريب رواد الفضاء.





السن• لسوء الحظ، فإن وكالة الفضاء الأوروبية لديها حد أقصى للسن.

• "تمثل كل مهمة فضائية استثمارًا مرتفعًا للغاية لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، كما توضح على موقعها على الإنترنت، ولهذا السبب، ولضمان أن يتمكن كل رائد فضاء تم تجنيده من أداء مهمتين على الأقل أثناء عمله مع وكالة الفضاء الأوروبية قبل التقاعد، فإن وكالة الفضاء الأوروبية ملزمة بتعيين حد أقصى للسن يبلغ 50 عامًا."





الصحةتقول وكالة الفضاء الأوروبية: "إن كونك رائد فضاء يتطلب الكثير من الجسد والعقل، مع وجود فترات طويلة بعيدًا عن العائلة والأصدقاء، وعبء عمل كبير وساعات عمل غير منتظمة، وإجراءات روتينية خارج منطقة الراحة".

يجب أن يكون المتقدمون خاليين من أي مرض أو اضطرابات نفسية، وأن يظهروا القدرات المعرفية والعقلية والشخصية، وأن يكون لديهم رؤية 20/20 إما بشكل طبيعي أو بعد التصحيح بالنظارات أو العدسات اللاصقة.

لا يُسمح أيضًا بأي ضعف في السمع، "لضمان الاتصال عبر الراديو بالأرض لأسباب تتعلق بالسلامة".





الطولكما أن لدى وكالة الفضاء الأوروبية أيضًا متطلبات طول صارمة لرواد الفضاء، الذين يجب أن يتراوح طولهم بين 150 سم و 190 سم (4 أقدام و 11 قدمًا و 6 أقدام و 2.8 قدمًا).

ومع ذلك، بالنسبة لهذه الجولة من المتقدمين، فتحت وكالة الفضاء الأوروبية الفرصة للأشخاص الذين يقل طولهم عن 130 سم لأول مرة، لشغل منصب "رائد فضاء يعاني من إعاقة جسدية".