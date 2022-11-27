شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تبدأ دفع تعويضات لآلاف من مستخدمي Stadia .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل في رد أموال المستخدمين لأداة الألعاب Stadia التي ستغلق العام المقبل، حيث وعدت شركة التكنولوجيا العملاقة بإعادة أموال اللاعبين مقابل مشتريات معينة، ولكن يبدو أن البعض قد حصل على أكثر مما توقعوا، حيث كان من المفترض أن تكون Stadia بمثابة خطوة جوجل الهائلة في الألعاب المتدفقة عندما تم إطلاقها في نوفمبر 2019.

وكل ما يحتاجه المستخدمون هو جهاز Chromecast متصل بالتلفزيون الخاص بهم ووحدة تحكم Stadia التي تكلف حوالي 90 جنيهًا إسترلينيًا، ويقال إن جوجل أنفقت الملايين في الحصول على ألعاب ذات أسماء كبيرة على متنها.

ولكنها لم تنطلق حقًا واشتكى اللاعبون من مشكلات الاتصال، وأعلنت الشركة أنها تتخلى عن الفكرة في سبتمبر وقالت إنها ستصدر المبالغ المستردة للمجموعة المشتراة لأنها ستصبح عديمة الفائدة بمجرد إغلاق كل شيء في 18 يناير 2023.

وأخبرت جوجل اللاعبين أنهم سيعيدون الأموال مقابل أي جهاز Stadia تم شراؤه من خلال متجر جوجل ، بما في ذلك Stadia Controller و Founder's Edition و Premiere Edition و Play and Watch مع حزم جوجل TV.

وقالوا أيضًا إنه سيتم منح المبالغ المستردة لأي ألعاب ومشتريات إضافية من خلال متجر Stadia، ومع ذلك، تم تحذير اللاعبين من أنهم لن يحصلوا على استرداد لاشتراكهم الشهري في Stadia Pro والذي كان ضروريًا للوصول إلى الخدمة.

وعلى الرغم من ذلك، أبلغ بعض المستخدمين أنهم تلقوا مكافأة إضافية مقابل اشتراكهم على أي حال، حيث أظهر أحد المستخدمين على Reddit لقطة شاشة تظهر تكلفة اشتراكه الشهري البالغة 8.99 جنيهًا إسترلينيًا التي عادت على مدار تسعة أشهر، بإجمالي أكثر من 80 جنيهًا إسترلينيًا.

وقال لاعب Stadia من المملكة المتحدة: "هذا يأتي بعد رسائل البريد الإلكتروني التي تلقيتها أمس حول إلغاء اشتراكي في Pro ، ويتعارض مع البيان الصحفي الرسمي الذي يقول إن Pro sub لن يتم رده".

وأضاف آخر: "أنا في المملكة المتحدة، تلقيت نفس رسائل البريد الإلكتروني أمس أيضًا، وتلقيت المبالغ المستردة من اشتراك Pro هذا الصباح."

وعلق ثالث قائلاً: "في المملكة المتحدة، تم رد أموالي مقابل لعبتين من أصل 4 ألعاب تم شراؤها (أول لعبتين اشتريتهما، وقد أرسلوه إليّ عبر البريد الإلكتروني منذ حوالي 5 أيام)، ولم يتم استرداد أي أجهزة أو عمليات استرداد فرعية حتى الآن".

وفقًا لـ 9to5 جوجل، فإن المبالغ المستردة الإضافية كانت خطأ، لكن التقرير يدعي أن المستخدمين المحظوظين الذين حصلوا على أكثر من المتوقع لن يُطلب منهم إعادة الأموال.