شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد لطرح لعبة GTA 6.. اعرف الموعد المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة مايكروسوفت تستعد لطرح اللعبة التي طال انتظارها GTA 6 في عام 2024، وفقًا للوثائق المقدمة إلى هيئة المنافسة والأسواق، حيث يقدم صانعو وحدات تحكم ألعاب Xbox المستندات إلى هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة في ضوء محاولة الشركة الاستحواذ على ناشر اللعبة Activision Blizzard.

وفي مستند مؤلف من 111 صفحة تم إيداعه مؤخرًا، متاح على موقع CMA على الويب، صرحت مايكروسوفت أنه "من المتوقع إصدار Grand Theft Auto VI المرتقب بشدة في عام 2024."

وتم تطوير GTA 6 منذ بعض الوقت حتى الآن، وأظهر تسرب هائل لأكثر من 90 مقطعًا ظهر في سبتمبر 2022 أن اللعبة أمامها طريق طويل حتى تصبح جاهزة للإصدار، وأكدت مقاطع الفيديو المسربة على ما يبدو الشائعات السابقة بأن GTA 6 ستضم اثنين من الشخصيات الرئيسية - رجل وامرأة - في قصة مستوحاة من Bonnie و Clyde.

وأشارت المقاطع أيضًا إلى أن اللعبة القادمة ستقام في Vice City، النسخة الخيالية للمسلسل من ميامي الواقعية، وبعد التسريب، أصدر Rockstar Games ناشر GTA 6 بيانًا قال فيه إن اللعبة لن تتأخر، ولكن لا يزال بدون تحديد تاريخ الإصدار.

وليس من الواضح ما إذا كانت مايكروسوفت لديها بعض المعرفة الداخلية حول تاريخ إصدار GTA 6، ولكن نظرًا لعلاقتها الوثيقة مع مطوري الطرف الثالث لمنصتها، فقد يكون هذا هو الحال، ومع ذلك، في الوثيقة، تستشهد الشركة بالتسريبات التي نشرتها TechRadar كأساس لتوقعاتها.

ولا يوجد حتى الآن تاريخ إصدار مؤكد من Rockstar Games ، ولا أي مقاطع فيديو رسمية عن لعبة GTA 6، وإذا اتضح أن نافذة الإصدار المتوقعة دقيقة، فيجب أن نتوقع ظهور مقطورات رسمية للكشف عن اللعبة من Rockstar قريبًا.

يذكر أنه تم إصدار GTA 5 مرة أخرى في عام 2013 وتشير الشائعات إلى أن التتمة ربما كانت قيد التطوير منذ عام 2014.