شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الفضاء أوريون تحطم الرقم القياسى فى رحلة أبولو 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت مركبة طاقم أرتميس 1 أوريون رقمًا قياسيًا جديدًا في رحلة ناسا، في حوالي الساعة 8:40 صباحًا بالتوقيت الشرقي السبت الماضى، حلقت Orion أبعد من أي مركبة فضائية مصممة لنقل رواد فضاء بشريين في أي وقت مضى، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي سجلته Apollo 13 في عام 1970، اعتبارًا من 10:17 صباحًا بالتوقيت الشرقي، كان Orion على بعد 249666 ميلًا تقريبًا (من 401798 كيلومترًا) من الأرض.

قال جيم جيفري، مدير تكامل مركبة أوريون الفضائية: "صُممت Artemis I للتشديد على أنظمة Orion واستقرنا في المدار التراجعي البعيد كطريقة جيدة حقًا للقيام بذلك"، "لقد حدث أنه مع هذا المدار الكبير حقًا، والارتفاع العالي فوق القمر، تمكنا من اجتياز رقم أبولو 13 القياسي، ولكن الأهم من ذلك هو دفع حدود الاستكشاف وإرسال المركبات الفضائية إلى أبعد مما فعلناه من قبل " حسبما نقلت Engadget.

ومن بين جميع المهام التي كان من الممكن أن تحطم الرقم القياسي، كان من المناسب أن يكون Artemis 1 هو الشخص الذي قام بذلك، كما يشير موقع ProfoundSpace.org ، فإن خطة الرحلة الأصلية لأبولو 13 لم تتطلب رحلة قياسية، فقط بعد أن أجبر انفجار في منتصف المهمة ناسا على التخطيط لمسار عودة جديد، سجلت وحدة القيادة في Apollo 13's Odyssey الرقم القياسي السابق عند 248655 ميلاً (400171 كيلومترًا) من الأرض.

ومع محدودية إمدادات الأكسجين في وحدة Aquarius Lunar Module ، احتاجت ناسا لإعادة أبولو 13 إلى الأرض في أسرع وقت ممكن.

استقرت الوكالة في النهاية على مسار طيران يستخدم جاذبية القمر في مقلاع أبولو 13 للعودة إلى الأرض.

كان أرتورو كامبوس أحد أفراد ناسا الذي كان حاسمًا للعودة الآمنة لرواد الفضاء جيم لوفيل وجاك سويجيرت وفريد ​​هايس، لقد نقل خطة الطوارئ التي أعطت وحدة القيادة والخدمة القوة الكافية لإعادتها إلى الأرض، يحمل Artemis 1 دمية اختبار "Moonikin" سميت على اسم الراحل Arturo.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكمل Orion رحلة طيران على سطح القمر.

بعد أن تكمل المركبة الفضائية نصف مدار حول القمر الصناعي، ستقذف نفسها باتجاه الأرض.

تتوقع ناسا أن يتساقط أوريون قبالة ساحل سان دييجو في 11 ديسمبر.