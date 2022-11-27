شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هابل يلتقط صورة اصطدام غريب للمجرات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال هابل يقدم صورًا مثيرة للكون على الرغم من وصول تلسكوب جيمس ويب الفضائي، حيث أصدرت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية صورة هابل لـ Arp-Madore 417-391، وهو اصطدام مجرة ​​غريب يبعد حوالي 670 مليون سنة ضوئية، لقد أنتج شد الحبل التثاقلي شكلاً غريبًا يشبه الحلقة حيث يكون قلب المجرتين قريبين نسبيًا وتشكل "أعمدة" النجوم دائرة.

رصد التلسكوب عملية الدمج باستخدام الكاميرا المتقدمة ذات الخدمة الطويلة للاستطلاعات، والتي ساعدت في اكتشاف المجرات الغريبة وحتى المادة المظلمة. يستخدم الباحثون الأجهزة المدارية لبناء قائمة بأرصاد المتابعة لتلسكوب جيمس ويب الأحدث كثيرًا، والذي تم استخدامه أحيانًا جنبًا إلى جنب مع هابل لدراسة الأجسام الفضائية حسبما نقل موقع Engadget.



صورة هابل

قد لا ترى هابل يقود هذه الاكتشافات لفترة أطول، عانى التلسكوب من عدد من حالات فشل النظام في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يهبط إلى الأرض في أقرب وقت بحلول عام 2030 إذا لم تكن هناك تدخلات.

بينما تفكر ناسا وسبيس إكس في تعزيز مدار هابل لإبقائه نشطًا، فإن هذا العمر الطويل ليس مضمونًا، قد يمثل هذا الانهيار المجري أحد آخر هجرات التلسكوب ، حتى لو بقيت سنوات في الفضاء على المرصد.