شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. تطبيق Google Keep لن يعمل على عدد أجهزة Wear OS؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل العام الماضي، تصميم Material design الجديد لتطبيق الملاحظات التابع لها Google Keep على منصة Wear OS، لكن تقرير حديث كشف أن الشركة تخلت الآن عن دعم أجهزة Wear OS 2 السابقة، ووفقًا لتقرير في 9to5Google، لا يظهر تطبيق Google Keep في بحث متجر Google Play على الأجهزة التي تعمل على Wear OS 2.

ووفقًا للتقرير، لا يُظهر التطبيق حاليًا البحث عن Google Keep في متجر Play باستخدام ساعة Wear OS 2، وتشير قائمة "التوافق مع أجهزتك النشطة" إلى أن التطبيق "لا يعمل على جهازك".

إصدارات Wear OS المدعومة

وبحسب التقرير فلن يؤثر التحديث على الأجهزة التي تم تثبيت التطبيق عليها بالفعل، لكن نعم ، قد لا تكون التحديثات مؤكدة، ويحتاج المستخدمون أيضًا إلى مراعاة عدم التوفر أثناء تغيير الأجهزة.

وأطلقت جوجل Material design مع تحديث Android 12 في عام 2021، حيث أن إن Material design التي تصممها هي لغة التصميم الموحدة من Google التي تأخذ الألوان من جزء هاتفك الذي لديك أكبر قدر من التحكم فيه ومن المحتمل أن يكون فرديًا جدًا بالنسبة لك: خلفية الشاشة، وكما يوحي الاسم، تدور حول التخصيص، وتم إطلاقها لأول مرة على هواتف Google Pixel بنظام Android 12.