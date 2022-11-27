شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استخدام السيارات الكهربائية فى توصيل البيتزا بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
وسوف تقوم Domino’s Pizza خلال الأشهر القادمة بتشغيل هذه السيارات الكهربائية في توصيل طلبات البيتزا إلى منازل المستهلكين فى الولايات المتحدةن وذلك ضمن جهود شركة سلسلة مطاعم البيتزا الشهيرة لتقليل بصمتها الكربونية وضررها على البيئة.
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن مستهدفها ببلوغ الحياد الكربوني بحلول عام عام 2050، وأعرب الرئيس التنفيذي راسل وينر عن تفاؤله بشأن تشغيل السيارات الكهربائية في توصيل المنتجات كبداية نحو بلوغ الهدف.
وسوف توفر شركة GM أسطولاً من سيارات Chevy Bolt الكهربائية عديمة الانبعاثات الكربونية والتي تتميز أيضاً بضعف تكلفة صيانتها مقارنة بالمركبات العاملة بالوقود الأحفوري.
ويصل مدى قيادة سيارات Chevy Bolt إلى نحو 259 ميلاً قبل الحاجة لإعادة شحنها بالكهرباء مرة أخرى.