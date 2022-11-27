شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استخدام السيارات الكهربائية فى توصيل البيتزا بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة ‏Domino’s Pizza‏ لتشغيل أسطول من السيارات الكهربائية من ‏طراز ‏Chevy Bolt‏ موديل عام 2023، حيث تنوى الاستعانة بنحو 800 مركبة من ‏هذا الطراز الذي صنعته شركة ‏General Motors (GM)‎،‏ حسبما نقلت CNBC.

وسوف تقوم ‏Domino’s Pizza‏ خلال الأشهر القادمة بتشغيل هذه السيارات ‏الكهربائية في توصيل طلبات البيتزا إلى منازل المستهلكين فى الولايات المتحدةن ‏وذلك ضمن جهود شركة سلسلة مطاعم البيتزا الشهيرة لتقليل بصمتها الكربونية ‏وضررها على البيئة.‏

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن مستهدفها ببلوغ الحياد الكربوني ‏بحلول عام عام 2050، وأعرب الرئيس التنفيذي راسل وينر عن تفاؤله بشأن ‏تشغيل السيارات الكهربائية في توصيل المنتجات كبداية نحو بلوغ الهدف.‏

وسوف توفر شركة ‏GM‏ أسطولاً من سيارات ‏Chevy Bolt‏ الكهربائية عديمة ‏الانبعاثات الكربونية والتي تتميز أيضاً بضعف تكلفة صيانتها مقارنة بالمركبات ‏العاملة بالوقود الأحفوري.‏

ويصل مدى قيادة سيارات ‏Chevy Bolt‏ إلى نحو 259 ميلاً قبل الحاجة لإعادة ‏شحنها بالكهرباء مرة أخرى.‏