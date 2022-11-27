شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسئولة تنفيذية فى Twitter تربح دعوى قضائية ضد إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ربحت المسئولة التنفيذية في شركة Twitter، سينيد ماكسويني، دعوى قضائية ضد الملياردير الأميركي إيلون ماسك الذي استحوذ على الشركة مؤخراً حسبما نقلت CNBC.
وتتولى ماكسويني منصب نائب رئيس السياسات العامة العالمية في الشركة بأيرلندا، وكانت قد تقدمت بدعوى قضائية لكي تعوق قرار ماسك، وذلك بعد تلقيها عرضاً للاستقالة من الشركة.
ومنحت جهة قضائية الحق للمسئولة في Twitter بالاستمرار في العمل ومنع الشركة من إنهاء تعاقدها.
وكان ماسك قد بعث برسالة للموظفين بالبريد الإلكتروني منح من خلالها الاختيار أمام الموظفين، إما بالعمل بشكل إضافي أو مغادرة العمل، وهذه الرسالة تجاهلتها ماكسويني.
وأشارت إلى أنها لم ترد على الرسالة لعدم وضوحها في عدد من النقاط، لكن في نفس الوقت شعرت بالاكتئاب والحزن بسبب عدم قدرتها على دخول أنظمة الشركة والبدء في العمل بشكل تقليدي من مكتبها في دبلن بأيرلندا.