شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسئولة تنفيذية فى ‏Twitter‏ تربح دعوى قضائية ضد إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربحت المسئولة التنفيذية في شركة ‏Twitter، سينيد ماكسويني، دعوى قضائية ‏ضد الملياردير الأميركي إيلون ماسك الذي استحوذ على الشركة مؤخراً حسبما نقلت CNBC.

وتتولى ماكسويني منصب نائب رئيس السياسات العامة العالمية في الشركة ‏بأيرلندا، وكانت قد تقدمت بدعوى قضائية لكي تعوق قرار ماسك، وذلك بعد تلقيها ‏عرضاً للاستقالة من الشركة.‏

ومنحت جهة قضائية الحق للمسئولة في ‏Twitter‏ بالاستمرار في العمل ومنع ‏الشركة من إنهاء تعاقدها.‏

وكان ماسك قد بعث برسالة للموظفين بالبريد الإلكتروني منح من خلالها الاختيار ‏أمام الموظفين، إما بالعمل بشكل إضافي أو مغادرة العمل، وهذه الرسالة تجاهلتها ‏ماكسويني.‏

وأشارت إلى أنها لم ترد على الرسالة لعدم وضوحها في عدد من النقاط، لكن في ‏نفس الوقت شعرت بالاكتئاب والحزن بسبب عدم قدرتها على دخول أنظمة الشركة ‏والبدء في العمل بشكل تقليدي من مكتبها في دبلن بأيرلندا.‏